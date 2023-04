Die hessische Regierungskoalition will die gesetzlichen Voraussetzungen für die Arbeit in der Kinderbetreuung kurzfristig erweitern. Auch Personen mit anderen als den üblichen Qualifikationen könnten künftig dort tätig werden.

Zwei Betreuerinnen in einer Gruppe, wie hier in einer Kita in Kornwestheim, sind eher die Ausnahme. Bild: dpa

Die hessische Regierungskoalition will Personen- und Berufsgruppen, die für die Arbeit in der Kinderbetreuung geeignet, gesetzlich aber noch nicht zugelassen sind, als Fachkräfte gewinnen. Dazu wolle man das hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ändern, kündigten am Montag die Abgeordneten Claudia Ravensburg (CDU) und Kathrin Anders (Die Grünen) an. Über den Gesetzentwurf soll in der nächsten Sitzungswoche des Landtags in erster Lesung beraten werden.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Der Fachkräftekatalog für die Kinderbetreuung werde kurzfristig erweitert, sodass die Träger die bestehenden Teams durch Menschen mit anderen Kompetenzen gewinnbringend ergänzen und multiprofessionell aufstellen könnten, so die Politikerinnen.