Smart-eID-Gesetz : Das Handy als Personalausweis

Das neue Smart-eID-Gesetz soll lästige Behördengänge vermeiden. Wie funktioniert der elektronische Pass auf dem Smartphone? Und sind die Kommunen so weit?

Anmelden, ummelden oder einfach nur die Bücher aus der Stadtbücherei verlängern: Für viele Dienstleistungen sind in Deutschland immer noch lästige Behördengänge nötig. Das soll leichter werden: Denn am 1. September ist das „ Smart-eID-Gesetz“ in Kraft getreten. Es schafft die rechtliche Grundlage dafür, dass der Personalausweis künftig auch auf dem Handy gespeichert werden kann. Das hat Folgen: Wer sich im Internet ausweisen muss, soll dies sicher und einfach mit der „AusweisApp2“ erledigen können. Er benötigt dann nur noch ein Smartphone und die PIN für den Online-Ausweis.

Doch bis die Technik eingesetzt werden kann, wird es noch einige Wochen dauern. Wie das Bundesinnenministerium erläutert, werden derzeit noch die „technischen Voraussetzungen“ geschaffen. Von Dezember 2021 an könne der Online-Ausweis auf dem Smartphone gespeichert werden. Die Vorteile sind naheliegend: Bürger sollen sich in der Zukunft auf diesem Weg nicht nur gegenüber der Verwaltung, sondern auch im Geschäftsleben ausweisen können. Gemeinsam mit Unternehmen, vor allem aus der Hotelbranche, wurden Pilotanwendungen entwickelt, zum Beispiel, um sich digital im Hotel einchecken zu können. Ausnahmen für den neuen Service gibt es, etwa bei Polizei- und Grenzkontrollen. Dort ist weiterhin nur die bisherige Personalausweis-Karte gültig.