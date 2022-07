150 Jahre Rutte : Nussiger Cocktail-Gin zum Jubiläum

Zum Jubiläum hat sich Myriam Hendrickx etwas Besonderes überlegt: Eine neue Flasche, eine veränderte Rezeptur und einen neuen Namen hat sie einem ihrer Destillate verpasst. Die Brennerei Rutte & ZN, 1872 im niederländischen Dordrecht nahe Rotterdam gegründet, feiert ihr Bestehen seit 150 Jahren. Und der Dutch Dry Gin in der hellgrünen Art-déco-Flasche ist gewissermaßen das Geburtstagsgeschenk der blonden Kellermeisterin an ihre Kunden und Fans.

Traditionsreich und innovativ

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ohne Myriam Hendrickx wäre Rutte vielleicht schon gar nicht mehr da. Oder zumindest nicht dort, wo die Genever- und Gin-Manufaktur heute steht, als einer der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Hersteller von Wacholderbränden. Die Lebensmitteltechnikerin, die nach Jahren als Salsa-Tänzerin und -Lehrerin auf Kuba in ihre Heimat zurückkehrte und 2003 die Nachfolge des letzten Rutte-Erben als Master-Destillerin antrat, hat die kleine Brennerei in der internationalen Barszene bekannt gemacht – und sich auch nicht durch den Verkauf des Hauses an den großen Konkurrenten De Kuyper im Jahr 2011 beirren lassen. Der Konzern lässt die Firma Rutte unter seinem Dach gedeihen und Hendrickx im Keller des alten Rutte-Hauses am Marktplatz von Dordrecht mehr oder weniger freie Hand. Und De Kuyper bietet ihr mit seinem großen Vertriebsnetz neue Möglichkeiten. So ist es inzwischen auch hierzulande kein Problem mehr, ihren berühmten „Old Simon“-Genever zu bekommen, der durch geröstete Hasel- und Walnüsse eine weiche und komplexe Nussigkeit bekommt und zum Besten gehört, was es in der Welt der Wacholderbrände gibt.

Mehr zum Thema 1/

Mit ihrem nicht minder erstaunlichen „Celery Gin“ hat Hendrickx ebenfalls Furore gemacht – und der ist nun auch die Grundlage für den Dutch Dry Gin zum Jubiläum. Auch der bekommt durch Sellerieblätter im Zusammenspiel mit Wacholder, Koriander, Angelika, Orangenschale und Kardamom einen knackig-frischen Geschmack und eine grün-würzige Note, die ihn zum idealen Cocktail-Gin macht. Zu bekommen ist er für 26,90 Euro je 0,7-Liter-Flasche im Fachhandel und online zum Beispiel bei www.weinquelle.com, www.trinkabenteuer.de und www.wacholder-express.de.