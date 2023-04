„Alle Tiere sind gleich.“ So steht es an der Rückwand der großen Scheune auf der „Animal Farm“. Deren Be­wohner sind mit ihrem Leben überaus zufrieden, bis die Schweine plötzlich Milch und Äpfel für sich behalten. „Wir sind Kopfarbeiter“, lautet die Begründung. „Die ganze Leitung und Organisation dieser Farm hängt von uns ab.“ Nach und nach sichern die Schweine sich immer mehr Privilegien und reißen schließlich die ganze Macht an sich. Am Ende wird das Gebot an der Rückwand der Scheune ergänzt: „Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher.“

Als der Sozialist George Orwell die schrittweise Entwicklung der Farm zu einer Diktatur beschrieb, hatte er die russische Oktoberrevolution vor Augen. Doch das Buch wurde nach seinem Erscheinen im Jahr 1945 als zeitlose Warnung vor der Zerstörung des Ideals der Gleichheit rezipiert. Es kommt einem in den Sinn, wenn man sich den Fall vergegenwärtigt, in dem die Staatsanwaltschaft Wiesbaden derzeit ermittelt.