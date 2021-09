Panne bei Briefwahl : Wenn die rechte Spalte für die Zweitstimmen fehlt

Aktualisiert am

Etwa 230.000 Wahlberechtigte zählt der Wahlkreis Rheingau-Taunus/Limburg, und von ihnen werden vermutlich mehr als 150.000 nicht ins Wahllokal gehen, sondern ihre Stimme für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, per Briefwahl abgeben. Einige haben sie auch schon abgegeben. Die Städte und Gemeinden im Wahlkreis 178 planten mit diesem hohen Anteil von Briefwählern, teilte die Kreiswahlleiterin Barbara Pendelin in Bad Schwalbach mit.

In einigen Städten des Wahlkreises wurden allerdings fehlerhaft gedruckte Wahlzettel versandt. Das hat die Kreisverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises am Mittwoch mitgeteilt. Diese Stimmzettel sind nur mit der linken Spalte für die Erststimme bedruckt. Die rechte Spalte für die Zweitstimmen fehlt. Es wurden auch Stimmzettel verschickt, die gar keinen Aufdruck enthielten. Alle Briefwähler, die ihre Wahlunterlagen noch nicht zurückgesandt haben, werden gebeten, ihre Stimmzettel zu überprüfen. Sollten sie ein fehlerhaftes Exemplar erhalten haben, können sie sich bei ihrem zuständigen Wahlamt melden, um neue Unterlagen anzufordern. Die Kontaktdaten des jeweiligen Wahlamtes stehen auf dem Wahlschein.

Briefwahl ist nicht anfälliger für Manipulationen

Sämtliche Fäden der Bundestagswahl im Wahlkreis laufen im Kreishaus des Rheingau-Taunus-Kreises zusammen. Ob es dort wie in den Vorjahren eine Wahlparty geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Wenn, so die Wahlleiterin weiter, werde aufgrund der Corona-Pandemie wohl eine Outdoor-Veranstaltung auf dem Parkdeck organisiert, bei der die aktuellen Corona-Regeln angewendet werden müssten.

Befürchtungen, nach denen die Briefwahl anfällig für Manipulationen sein könnte, teilt Pendelin nicht. „Die Briefwahl ist sicher“, stellte sie klar, denn die Kommunen würden ihre Briefkästen mehrmals täglich leeren, und die Stimmzettel seien zudem „gut verwahrt“. Aufgrund des hohen Briefwahlanteils werden einige kleinere Wahllokale eventuell nicht selbst auszählen dürfen. Sobald weniger als 50 Wähler dort ihre Stimme abgegeben haben, müsse die Auszählung mit einem anderen Wahlbezirk zusammengelegt werden, um das Wahlgeheimnis zu wahren.

Wahlbeobachter sind erlaubt

Mehrere kleine Parteien wollen laut Pendelin Wahlbeobachter entsenden. Damit hat die Wahlleiterin keine Schwierigkeiten, zumal es das Recht der Bürger sei, die öffentliche Auszählung der Stimmen zu beobachten. Gleichwohl hätten die Wahlbeobachter sich an die Corona-Regeln und an weitere Regeln zu halten. „Der Wahlvorstand hat das Hausrecht“, stellte Pendelin klar. So dürften beispielsweise keine Fotos gemacht werden, und es dürfe nicht der Versuch unternommen werden, Wähler zu beeinflussen.

Im Wahlkreis 178 gibt es neun repräsentative Wahlbezirke. Die Wahlbezirke dienen dazu, eine verlässliche Wahlstatistik über Daten wie Wahlbeteiligung und Stimmabgabe für ganz Deutschland zu erstellen. Laut Pendelin gibt es im Wahlkreis insgesamt 96 Briefwahlbezirke und 237 Urnenwahlbezirke. Die Ergebnisse der Wahl können im Netz mithilfe des Vote-Managers abgefragt werden. Die 17 Kommunen des Rheingau-Taunus-Kreises und die zehn angeschlossenen Kommunen des Landkreises Limburg-Weilburg übertragen die ausgezählten Ergebnisse mithilfe des hessischen Wahl-Webs, und von dort werden diese an den Vote-Manager weitergeleitet. Pendelin erwartet, dass die Ergebnisse in den Wahllokalen recht zügig ausgezählt sind, sich aber das Endergebnis aufgrund der vielen Briefwahlstimmen etwas verzögern kann.