Pandemie in Hessen : Neue Corona-Fälle an zwei Frankfurter Schulen

Zwei Frankfurter Schulen melden neue Covid-19-Fälle. Eine dieser Schule bleibt zu Wochenbeginn geschlossen. Die Zahl der Corona-Opfer in Hessen hat die Marke von 500 überflügelt. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) ist über Nacht ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet worden. Seit Anfang sind offiziell 501 Todesfälle zu beklagen. Ihnen stehen aber rund 9700 Patienten gegenüber, die als genesen gelten. Rechnerisch kommen 19,4 Genesene auf ein Corona-Opfer.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Mit der Zahl der neuen Fälle geht es nach einem kräftigen Anstieg in der vergangenen Woche nun wieder deutlich abwärts. Dem RKI haben die Gesundheitsämter nur drei Neuinfektionen gemeldet. So wenige waren zuletzt am 14. Juni bekannt geworden. Zum 18. Juni wurden dann 54 und tags darauf sogar 63 neue Fälle berichtet. Zum Sonntag ging es auf 19 hinunter. Seit Beginn der Pandemie-Aufzeichnungen am 2. März sind 10.578 Infektionen bekannt geworden. Im benachbarten Rheinland-Pfalz, das gut zwei Millionen Einwohner weniger hat als Hessen, sind es gut 6900.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Derweil haben sich zwei Schüler der Otto-Hahn-Schule im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach mit dem Covid-19-Virus infiziert, wie die Schule auf ihrer Homepage berichtet. „Die betroffenen Personen sind direkt durch das Gesundheitsamt kontaktiert worden und haben die notwendigen Anweisungen erhalten“, heißt es an der Kooperativen Gesamtschule. Schüler und Lehrkräfte der betroffenen Klassen werden demnach nun getestet. Für alle anderen Lerngruppen soll der Unterricht wie geplant ablaufen. Diese Schule ist also nicht geschlossen.

Im Stadtteil Bonames ist die August-Jaspert-Schule wegen eines Corona-Falles zumindest für diesen Montag nicht geöffnet. Auch an dieser Grundschule stehen Tests an: „Es ist vorgesehen, dass alle Kinder der Schule und alle schulischen Mitarbeiter am Dienstag einen Abstrich in der Schule machen.“

Mit Blick auf die Zahl der Genesenen ist aber stets folgende Einschränkung zu beachten: Wie das RKI der F.A.Z. mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin am Sitz des Instituts. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen lediglich.

Mehr zum Thema 1/

Das RKI berücksichtigt jene Fälle, die am jeweiligen Tag um 0.00 Uhr übermittelt wurden. „Für die Darstellung der neu übermittelten Fälle je Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat“, heißt es auf der Internetseite des Instituts. Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI könnten einige Tage vergehen. In solchen Fällen ist von Meldeverzug die Rede.