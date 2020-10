Aktualisiert am

Pandemie in Hessen : Auch Offenbach nähert sich roter Corona-Warnstufe

Die Rhein-Main-Region bleibt Hessens Sorgenkind: In Frankfurt ist das Infektionsgeschehen unverändert hoch, in Offenbach schnellt der Inzidenzwert in die Höhe. Auch im Landkreis Groß-Gerau wird ein kritischer Wert überschritten.

In der Stadt Offenbach ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen neu Infizierten auf 46,6 pro 100.000 Einwohner angestiegen. (Symbolbild) Bild: dpa

Aufatmen können die Frankfurter nicht, aber die kritischen Infektionszahlen scheinen wenigstens nicht noch weiter in die Höhe zu schießen: Der Inzidenzwert verharrt am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit 47,1 weiter vor der „roten“ Corona-Warnstufe. Da die Stadt erst am Nachmittag eigene Zahlen meldet, ist dies zunächst nur ein vorläufiger Wert. Die Eskalationsstufe Rot ist bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht.

Für Frankfurt verzeichnete das RKI (06.10., Stand 00:00 Uhr) 15 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Insgesamt haben sich in Frankfurt bislang 3.744 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, über Nacht kamen in der Stadt keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu. Es bleibt abzuwarten, wie die Stadt mit den aktuellen Entwicklungen umgeht. Der Frankfurter Krisenstab tagt am Dienstag, und will die Öffentlichkeit über beschlossene Maßnahmen informieren.

Auch der größere Blick auf Hessen verheißt nichts Gutes: In Marburg sollen 700 Mitarbeiter einer Firma getestet werden, nachdem sich mehrere Menschen bei einer Familienfeier im Kreis Gießen mit dem Virus infiziert haben. Das Design-Unternehmen bestätigte, es habe seine Werke in Marburg und Fronhausen geschlossen.

Nach Angaben des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat eine infizierter Mitarbeiter, der zuvor noch im Unternehmen war, die Feier besucht. Zwölf Kollegen, die ebenfalls auf der Feier waren, seien inzwischen positiv getestet worden. Der Inzidenzwert im Landkreis Marburg-Biedenkopf lag am Dienstag nach Angaben des RKI bei 30,8 und nähert sich der dritten Corona-Warnstufe. Die Ergebnisse der Corona-Tests der 700 Mitarbeiter könnten sich in den kommenden Tagen in den Zahlen niederschlagen.

Drei weitere Todesfälle in Hessen

Die Rhein-Main-Region bleibt auch grundsätzlich Hessens Sorgenkind: In der Stadt Offenbach ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen neu Infizierten auf 46,6 pro 100.000 angestiegen, am Vortrag waren es noch 40,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Stadt befindet sich demnach wie Frankfurt kurz vor der Alarmstufe „Rot“. Im Kreis Offenbach beläuft sich der Inzidenzwert derweil auf 27,7, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortrag (28,2). Der Landkreis Groß-Gerau meldet laut RKI 12 bestätigte Neuinfektionen und hat mit 35,7 Fällen pro 100.000 Einwohner den kritischen Wert von 35 überschritten. Nach dem Konzept der hessischen Landesregierung sind in diesem Fall „erweiterte Maßnahmen“ nötig sowie die Einbindung des Planungsstabs im Ministeriums.

Für das gesamte Bundesland verzeichnet das RKI 135 bestätigte Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Hessen nahezu unverändert bei 20,6 und damit über dem Bundesdurchschnitt von 17,8. Nach Angaben des RKI haben sich in Hessen insgesamt 20.113 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das RKI schätzt, dass rund 17.500 Menschen wieder genesen sind. In Hessen sind bislang 556 Infizierte im Zusammenhang mit dem Sars-Coronavirus 2 gestorben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.

Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.