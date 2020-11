Meldeverzug am Wochenende? : 1074 weitere Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen ist die Zahl der bestätigen Corona-Fälle um 1074 gestiegen. In Frankfurt fällt die Inzidenz auf unter 200 – die Kennziffer stellt dem Rhein-Main-Gebiet aber weiterhin keine erfreuliche Bilanz aus.

Besucher eines Straßencafés in Darmstadt genießen am Samstag die Sonne: Von Montag an tritt ein Teil-Lockdown in Kraft. Bild: dpa

Es könnte die übliche „Delle“ am Sonntag wegen Meldeverzugs der hochbelasteten Gesundheitsämter sein: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat sich in Hessen am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 1074 erhöht. Am Samstag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) für Hessen noch etwa 1900 Neuinfektionen gemeldet.

Insgesamt stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle am Sonntag auf 42.072, wie aus Angaben des RKI hervorgeht (Stand 01.11., 00.00 Uhr). Zudem wurden acht neue Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt in Hessen nun bei 654. Das RKI schätzt, dass insgesamt 25.400 Personen bereits wieder genesen sind, ein Plus von 400 Menschen verglichen mit dem Vortag.

Die verschärfte Lage zeigt sich auch darin, dass sich die Gesamt-Infektionszahlen in Hessen binnen eines Monats mehr als verdoppelt haben: Am 1. Oktober standen in Hessen insgesamt gut 19.000 Corona-Infektionen zu Buche. 551 Todesfälle gab es zu Beginn des Vormonats.

Inzidenz in Frankfurt fällt unter 200

Für die Hotspots in der Rhein-Main-Region weist das RKI am Sonntag weiterhin besorgniserregende Zahlen bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, aus. In Frankfurt fiel der Wert am Sonntag knapp unter 200 auf 198,2. In Offenbach beträgt die Inzidenz nach Angaben des RKI 232,6.

Wieso die Inzidenz eine zentrale Kennziffer zur Bewertung des Verlaufs der Pandemie bleibt, aber ihre Einschränkungen hat, erläutert die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek im F.A.Z-Interview. Wie sich Büro-Arbeiter angesichts der potentiellen Ausbreitung von Viren in Räumen am besten schützen können, sagt der Arbeitsmediziner David Groneberg.

Von Kommunen selbst gemeldete Zahlen können von den Zahlen des RKI abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des hessischen Sozialministeriums.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Mehr zum Thema 1/

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.