Palliativmedizin : Das Leben vor dem Tod

Herr M. wirkt gerade sehr glücklich. Er hat Prostatakrebs im Endstadium. In seinem Körper wüten Metas­tasen. Gestern konnte er noch sein Bett verlassen. Heute schafft er das kaum mehr. Und es fällt ihm zunehmend schwer, etwas festzuhalten. Seine Fußballzeitung, auch das Leben. Herr M., 82 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen, lächelt trotzdem. Es liegt an Therapiehund Sissi, einer Labradorhündin, die sich neben ihn gelegt hat und der er nun sanft über den Kopf streichelt.

Herr M. erzählt, dass dies sein erster Nahkontakt mit Hunden überhaupt sei. „Ich hätte nie gedacht, dass Hunde so lieb sind. Meine Frau wurde mal gebissen. Da waren wir dann in Zukunft vorsichtig!“ Er staunt, wie weich so ein Hundefell ist. Ganz zart berührt er das Tier. Er berichtet, dass er bald Eiserne Hochzeit feiert und scherzt, „meine Frau und ich sind gemeinsam miteinander verrostet“. Es ist nur ein Moment. Der aber unendlich viel erzählt. Von der Arbeit hier, auf der Palliativstation am Sana Klinikum in Offenbach. Davon, wie viel gerade dann noch geht, wenn alles zu Ende zu sein scheint. Wie Menschen ganz am Schluss noch immer neue und gute Erfahrungen machen.