Organisierte Kriminalität : „Wir in Deutschland sind nur die Profiteure“

Die in Frankfurt sitzende Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität war federführend an dem globalen Schlag gegen die Organisierte Kriminalität beteiligt. Oberstaatsanwalt Benjamin Krause sagt im Interview, wie es dazu kam.

Herr Krause, den Ermittlern ist diese Woche ein großer Schlag gegen organisierte Drogenhändler gelungen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Grundlage dafür waren nie dagewesene Ermittlungsmaßnahmen des FBI, in der Folge kam Europol dazu und viele Nationen, nicht nur aus Europa. In Deutschland lag der Fokus auf dem Rhein-Main-Gebiet, zwei mutmaßliche Banden sind identifiziert worden, 14 Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Warum ist diese Geschichte so bedeutend?

Wir haben einen einmaligen Einblick in deren Organisationsstrukturen erlangt. Dadurch, dass die Tatverdächtigen mit verschlüsselten Mobiltelefonen, Kryptohandys, kommunizierten, haben sie viel offener gesprochen, als sie es sonst je getan hätten. Da wurden klare Namen und Orte genannt, klare Vorgehensweisen. All das konnten wir feststellen und so die ausdifferenzierten Strukturen erkennen. Normalerweise, wenn man klassisch ermittelt, versucht man von einer Person, die auf der Straße Drogen verkauft, eine Ebene weiter nach oben zu kommen. Das ist mühsam. Durch den Coup der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden hatten wir von Anfang an einen viel tiefergehenderen Einblick.