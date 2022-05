Ordnungs-Coach : „Ist das lebensnotwendig oder kann das weg?“

Platz ist in der kleinsten Hütte: So sieht es in einer gut aufgeräumten Küche aus. Bild: Marcus Kaufhold

Auf dem weißen Regalboden an der Küchenwand sind sechs Gläser aufgereiht. Ebenso viele Tassen, Untertassen und Teller. Mehr Geschirr gibt es in dieser Küche nicht. „Mehr brauche ich nicht“, sagt Christine Langer. Sie bewirte selten viele Gäste. Die hätten an ihrem runden, weißen Esstisch ohnehin keinen Platz. Für sie reiche die übersichtliche Zahl an Geschirr, aber auch an Töpfen und Pfannen vollkommen. Eine vierköpfige Familie käme damit sicher nicht zurecht. Für Langer aber ist diese bewusste Auswahl nicht nur Ausdruck eines Lebensgefühls, sondern auch Teil ihrer Arbeit. Denn sie arbeitet als Ordnungscoach. Seit fünf Jahren hilft sie Menschen, die mehr Ordnung in ihr Leben bringen wollen, und das im Wortsinn, auf deren Weg zu mehr Klarheit in Haus, Wohnung und Büro.

Dass sie auch ihre eigene Wohnung über den Dächern der Gießener Innenstadt in Ordnung hält, ist selbstverständlich. Klar habe sie vor dem Besuch aufgeräumt. Aber ganz „staubfängerfrei“ sei ihre Wohnung natürlich nicht. Sie verweist auf eine Grünpflanze auf einem Hochschrank und auf einige Utensilien am Rande des Spülbeckens. Richtig unordentlich sei es gar in ihrem Büro. Wobei das wohl eher durch die Brille des Ordnungsfans geschaut ist. Schließlich sind hier nur einige Kabel sichtbar, und ein, zwei Bücher liegen auf dem Schreibtisch statt an ihrem Platz im Regal. Ihre Kunden haben da ganz andere Sorgen.

„Ordnungscoach mit Herz“

Fragen wie: „Brauchen die Leute denn heutzutage für alles Hilfe? Können die nicht allein aufräumen?“ kennt Langer nur allzu gut. Ihre Auftragslage lässt nur eine Antwort zu: Ja, viele Leute brauchen offenbar Hilfe, um ihr Umfeld zu ordnen. Und zwar nicht nur für den Moment, sondern nachhaltig. Und, nein, viele schaffen es nicht, in ihren vier Wänden Ordnung zu halten. Sie haben in der Regel schlicht nicht gelernt, sich zu sortieren. Sie horten lieber, kaufen ein, lagern. Denn das eine oder andere könnte ja noch mal nützlich sein.

Langer glaubt, dass wir alle in der Regel zu viel haben: zu viele Klamotten, zu viele Bücher, zu viel Kram, von dem wir uns aus unterschiedlichen Gründen nicht trennen wollen. Wir kauften, weil uns die Werbung suggeriere, dass wir dieses und jenes auf jeden Fall haben müssten. Zum anderen, weil vieles so viel preiswerter geworden sei, sagt die Fachfrau. Da falle das Kaufen viel leichter als früher, als die Dinge noch ihren Wert und ihren Preis hatten.

Ordnungscoaches gibt es inzwischen viele. Das Besondere an Langer ist: Sie hat früher einmal als Chirurgin gearbeitet, war sowohl am Klinikum angestellt als auch als niedergelassene Ärztin tätig. Sie weiß, was Präzision bedeutet. Nachdem sie in Rente gegangen ist, hat sie ihr zweites professionelles Standbein aufgebaut: Sie wurde zum „Ordnungscoach mit Herz“, wie sie sich selbst nennt. Die Gießenerin war zeit ihres Lebens ordentlich. „Wahrscheinlich, weil meine Mutter so unordentlich war“, erinnert sie sich. Sie habe auch schon früher für Familienmitglieder aufgeräumt. Irgendwann habe sie einer Bekannten geholfen, die ihr geraten habe, das Aufräumen professionell aufzuziehen. Das habe sie dann gemacht, habe sich eine Website zugelegt und Geld für ihre Arbeit genommen. 40 Euro kostet eine Stunde mit ihr. Nicht allzu viel – aber natürlich können schon mal einige Stunden zusammenkommen, wenn man gemeinsam etwa den Keller ausmistet.