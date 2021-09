Oper in Corona-Zeiten : Sie wollen spielen, sie müssen spielen

Zum ersten Mal durfte die Oper Frankfurt den Saal am Sonntag wieder voll besetzen. Wie es den Zuschauern erging – und was der Intendant zum Thema Impfen sagte.

So richtig „normal“ ist das alles nicht. Es ist Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, in der Frankfurter Oper haben mittlerweile alle Zuschauer ihren Platz gefunden. Gleich geht es los. Bellinis „Norma“ steht auf dem Spielplan, die zweite Wiederaufnahme. Der Saal ist zur Hälfte gefüllt, etwa 650 Karten sind verkauft worden. Immerhin war es schon Donnerstagabend, als die Nachricht kam: Die Oper darf zum ersten Mal wieder alle Plätze im Saal besetzen. Natürlich nur mit 3-G, außerdem schreibt das Gesundheitsamt nun Masken für die gesamte Dauer vor, auch am Platz. Es wird also gewartet und gemurmelt hinter den Mund-Nase-Bedeckungen, die alle brav tragen, da betritt Intendant Bernd Loebe die Bühne. „Die erste ,normale‘ Vorstellung seit März 2020, das sollten wir beklatschen, oder?“

Auch Loebe weiß: In der Normalität der Prä-Corona-Zeit ist das Haus noch lange nicht angekommen. Aber endlich ist das Leben ein bisschen einfacher geworden. „Wir starten jetzt hoffentlich durch“, sagt der Intendant und erzählt, dass er vor drei Tagen in Kopenhagen war, wo die Impfquote von 80 Prozent „Volksfeststimmung“ in der Stadt und in der Oper ermöglichte. „Wir müssen dafür sorgen, dass wir die alten Freiheiten zurückbekommen, und dazu gehört auch die Oper.“ Er macht kein Hehl daraus, dass es auch in seinem Haus Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. „Jeder von uns muss das persönliche Recht abwägen mit dem, was für alle auf dem Spiel steht. Wir wollen wieder spielen – wir müssen wieder spielen. Tun wir das nicht, dreht uns die Stadt irgendwann den Geldhahn zu. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie zu uns!“

Endlich steht der Chor wieder auf der Bühne

Der Applaus, den er nach beinahe jedem Satz bekommt, ist laut – und deutlich. Kein Zweifel, dass Loebe dem Publikum aus der Seele spricht. Was für ein Erlebnis, den Chor (wer nicht geimpft ist, wurde vor der Vorstellung getestet) zum ersten Mal wieder auf statt hinter der Bühne sehen zu können – und vor allem zu hören. Was ein Moment, als Norma in der Schlussszene zwischen den kampfbereiten Galliern steht, die Fackel in den Himmel reckt, bereit, sich auf dem Scheiterhaufen zu opfern. Da entfaltet die Oper ihre ganze Kraft, erinnert an das, was sie sein soll, was sie bis vor eineinhalb Jahren war, was sie wieder werden will. Begeistert sind die Bravo-Rufe, lange bleibt die Musik im Körper und im Kopf.

Musik ist auch trotz aller Corona-Einschränkungen und Neuentwicklungen das Thema, das die Zuschauer am meisten beschäftigt – mal abgesehen von der Sehnsucht, in der Pause schnell nach draußen zu gehen, um die Maske für einen Moment an der frischen Luft abzunehmen. „Wie findest du die Norma?“, „Die Musik ist ganz wunderbar“, „danke, dass du mich mitgenommen hast.“

Es wird voll an der Bar vor dem Eingang, die Mitarbeiter freut es, auch die Bar im ersten Rang ist zum ersten Mal wieder offen und gut besucht. Der eine oder andere wundert sich, dass es nicht voller geworden ist, und nach der Rückkehr in den Saal setzen sich manche um, damit etwas mehr Abstand und etwas mehr Ellenbogenfreiheit da ist. Corona ist nicht wegzudiskutieren. Aber die Oper lebt.