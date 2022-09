Altersteilzeit und Abfindungen : Opel will weitere 1000 Beschäftigte loswerden

Fest steht offenbar noch nichts, aber die Absicht von Opel ist klar: Die einzige deutsche Stellantis-Tochter will weitere Arbeitsplätze abbauen. Da das Unternehmen aus Rüsselsheim mit den Sozialpartnern einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vereinbart hat, ginge das nur über sogenannte Freiwilligenprogramme. Auf diesem Weg will Opel weitergehen, kündigte Arbeitsdirektor Ralph Wangemann am Donnerstag vor Beschäftigten an. Ein Opel-Sprecher teilte der F.A.Z. auf Anfrage dazu mit: Die Geschäftsführung befinde sich in Gesprächen mit den Sozialpartnern über die abermalige Öffnung der bestehenden Freiwilligenprogramme. Sollte es zu diesem Schritt kommen, würde sich die tarifvertraglich vereinbarte Beschäftigungssicherung bis zum 31. Juli 2027 verlängern. Das hatten beide Seiten vor gut zwei Jahren vereinbart.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



In Frage kommen Altersteilzeit, Vorruhestand und Abfindungen, um vorzeitig aus dem Unternehmen auszuscheiden. „Ziel ist es weiterhin, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu stärken. Vor dem Hintergrund der rapiden Transformation der Branche, der Pandemie, der geopolitischen Situation, brüchiger Lieferketten sowie massiver Energie- und Rohstoffpreiserhöhungen will das Unternehmen die Freiwilligenprogramme für bis zu 1000 weitere Beschäftigte in Deutschland öffnen“, so der Autobauer. Opel beschäftigt in Rüsselsheim sowie Eisenach und Kaiserslautern derzeit noch etwa 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 10.000 am Stammsitz.

Opel und Betriebsrat vor dem Schlichter

Aus der IG Metall wurde der Vorstoß der Geschäftsführung von Opel bestätigt. Allerdings heißt es auch: „Gespräche zum Personalabbau zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat laufen derzeit nicht.“ Der Arbeitgeber habe sein Interesse signalisiert, das Thema in die Einigungsstelle zur Beratung einzubringen. Die Einigungsstelle ist eine Art Schlichter, vor der sich Vertreter von Firma und Belegschaft treffen. In der Regel steht ihr ein Arbeitsrechtler vor. Bei Opel tagt die Einigungsstelle regelmäßig, um strittige Fragen zu klären. Dabei geht es zum Beispiel um die Engineering-Reorganisation, den Green Campus und die Zukunft des Werkzeugbaus.

Mehr zum Thema 1/

Grundsätzlich bestreite der Betriebsrat die Notwendigkeit für den Personalabbau, heißt es. „Die vermeintliche Notwendigkeit entsteht insbesondere dadurch, dass der Arbeitgeber Fremdvergaben forciert“, so die Arbeitnehmervertreter weiter.