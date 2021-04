Theologin Ilona Nord : „Online-Gottesdienste haben die Feedbackkultur befördert“

Ilona Nord ist Professorin für Evangelische Theologie an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg mit den Schwerpunkten Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts. Seit einigen Jahren forscht si zu den Veränderungen religiösen Lebens und der Vermittlung von Glauben in einer digitalisierten Welt.

Im ersten Lockdown mussten die Kirchen auf Internet-Angebote umstellen. Sie haben in einer Studie nach den Erfahrungen mit der Digitalisierung gefragt. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?

Dreiviertel der Befragten in den Kirchengemeinden sehen Chancen in digitaler Kommunikation. Zum ersten Mal ist hier umfassend empirisch belegt, dass es keine Technikangst gibt, ganz im Gegenteil: 95 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie erstmals einen Digitalgottesdienst veranstaltet haben. Also offenbar war Corona ein großer Digitalisierungsschub. Wobei viele damals zunächst in ihren Gemeinden einen analogen Gottesdienst im Kirchenraum gestreamt haben.