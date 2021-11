Aktualisiert am

Omikron-Verdachtsfall in Hessen bestätigt

Neue Coronavirus-Variante : Omikron-Verdachtsfall in Hessen bestätigt

Bei einer Person aus dem Rhein-Main-Gebiet wurde erstmals in Deutschland zweifelsfrei die neue Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen. Die Person war bereits am 21. November aus Südafrika eingereist.

Der Verdacht auf eine neue, in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante namens Omikron hat sich bestätigt: Eine Person, die nach Angaben des hessischen Gesundheitsministeriums aus dem Rhein-Main-Gebiet stammt, war bereits am 21.November aus Südafrika in Frankfurt angekommen. Zu diesem Zeitpunkt war das Land weder als Hochrisiko- noch als Virusvariantengebiet eingestuft.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Die Person ist vollständig geimpft. Sie hatte im Laufe der Woche Symptome entwickelt und sich daraufhin testen lassen. Danach wurde sie häuslich isoliert“, teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) mit.

Das Institut für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt unter der Leitung von Sandra Ciesek hatte den Verdachtsfall mit einer vollständigen Sequenzierung der Virusprobe bestätigt. Es ist in Deutschland der erste zweifelsfreie Nachweis der Virusvariante B1.1.529, zwei Verdachtsfälle in Bayern werden gegenwärtig noch abschließend überprüft.

Ciesek macht in einem Tweet darauf aufmerksam, dass drei Antigen-Tests, namentlich jene von Roche, Siemens und Flowflex, auch auf Omikron positiv reagieren. Die Schnelltests von Siemens, genauer: „CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test“ der Firma Siemens Healthineers, wird nach Angaben des Kultusministeriums in den Schulen eingesetzt, damit sich Schüler dreimal in der Woche selbst testen können.

Seit Bekanntwerden der neuen Coronavirus-Variante B1.1.529 testet das Gesundheitsamt in Frankfurt derzeit alle Reisenden aus Südafrika und Namibia sofort nachdem sie am Frankfurter Flughafen ausgestiegen sind. Bei den bisher durchgeführten Testungen am Flughafen ist keiner der Reisenden positiv getestet worden.

Am Sonntag sind Südafrika, Namibia und zahlreichen Nachbarländer als Virusvariantenregion eingestuft worden. Damit dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und solche mit Wohnsitz in Deutschland aus diesen Ländern einreisen. Darüber hinaus gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht nach Einreise. Die deutsche Lufthansa hält die Flugverbindungen nach Südafrika vorerst aufrecht, wie ein Sprecher am Samstag bestätigte. Natürlich würden dabei die geltenden Auflagen eingehalten.

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC spricht von der Sorge, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, stehe aber noch nicht fest. Die bislang mit der neuen Coronavirus-Variante infizierten Menschen in Südafrika sind nach Angaben der dortigen Mediziner-Vereinigung (SAMA) bislang nicht schwer erkrankt.