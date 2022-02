Darmstädter Olympiahoffnung : Im Tempo auf Augenhöhe

Starke Frau an der Seite eines der schnellsten Männer auf dem Eis: Katharina Rijhnen, selbst erfolgreiche Sportlerin, fiebert mit ihrem Mann Felix in Peking mit. Bild: Marie-Luise Kolb

Fast ein Dutzend Mal waren Katharina und Felix Rijhnen schon in China. Sie sind nach Schanghai gereist, und in kleine traditionelle Dörfer in der Nähe Wuhans. Sie sind gemeinsam geflogen, gelandet und gelaufen auf ihren Inlineskates gegen die Schnellsten der Welt. Katharina und Felix sind ein Paar, das sich in jungen Jahren beim Inline-Speedskating kennen­gelernt hat. Durch die Wettkämpfe ha­ben sie viele Orte dieser Erde gesehen, in die andere nie kommen. Und sie sind vor al­lem immer auch ein Team aus zwei Leistungssportlern gewesen, das sich vor Ort gegenseitig unterstützt, gecoacht und zu immer schnelleren Zeiten getrieben hat. „Doch dieses Mal“, sagt Katharina Rijh­nen, „ist alles anders.“

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Es war ein ungewohntes Gefühl für sie, als die Boeing 747 der Lufthansa am vergangenen Samstag im Januar vom Frankfurter Flughafen abhob, um 148 Sportler zum Beijing Capital International Airport zu befördern. An Bord: Felix Rijhnen, 31 Jahre, seit zwölf Monaten nicht mehr nur Inline-Speedskater, sondern auch wieder Eisschnellläufer und für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Peking dabei. Am Bo­den: Katharina Rijhnen, 28, für die jedes Abenteuer mit ihrem Mann hier immer erst so richtig begann. Doch an diesem Tag ist am Frankfurter Flughafen schon alles vorbei. Ein paar Tränen kullern ihr die Wangen herunter. Abschiede sind nicht ihre Sache. „Natürlich vermisse ich ihn unglaublich“, sagt die junge Lehrerin. „Aber ich versuche immer, ihm ein gutes Gefühl zu geben, wenn er geht.“