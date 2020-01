Entscheidung des OLG Frankfurt : Leiharbeiter dürfen keine Knöllchen ausstellen

Rechtswidriges Knöllchen: Leiharbeiter dürfen bei der Verkehrsüberwachung nicht eingesetzt werden (Symbolbild). Bild: dpa

In Frankfurt schreiben nicht nur städtische Bedienstete Falschparker auf - was nicht mit dem Gesetz in Einklang zu bringen ist, erklärte das Oberlandesgericht nun in deutlichen Worten. Die Entscheidung betreffe auch andere Gemeinden.