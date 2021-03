Aktualisiert am

Wahlkampf in Frankfurt

Wahlkampf in Frankfurt :

Wahlkampf in Frankfurt : Zwei Genossen im Nachtclub

SPD-Kandidaten unter sich: Mike Josef (links) und Olaf Scholz im Nachtclub „Gibson“ an der Frankfurter Zeil Bild: Lucas Bäuml

Die Luft im „Gibson“ ist rein. Kein Coronavirus kann sich in die Katakomben des Nachtclubs an der Frankfurter Zeil geschlichen haben. Mike, Olaf und ihre Gäste sind allesamt negativ getestet. Statt mit Alkohol ist die unterirdische Atmosphäre höchstens mit Kohlensäure geschwängert. Jeder Gast hat seine eigene Sitzecke, dort darf die Maske fallen und das Mineralwasser fließen.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Eigentlich ist der Club wegen der Pandemie seit einem Jahr geschlossen. Aber am Dienstagabend steigt dort eine Show, deren Hygiene- und Beleuchtungskonzept gleichermaßen ausgefeilt sind. Die beiden Hauptpersonen sind doppelt zu sehen. Sie prangen auf einer Projektion über der Bühne; neben dem Schwarzweiß-Bild steht „Mike Josef trifft Olaf Scholz“. Unten sitzen die beiden Männer in echt, wenn auch nicht gerade in Farbe. Der Kommunalwahlkämpfer und der Kanzlerkandidat haben zum dunklen Sakko dunkle Pullis und dunkle Hosen gewählt.