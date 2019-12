Polizei vermutet Hackerangriff : Universität und Klinikum Gießen „komplett offline“

Aktualisiert am

Die Computersysteme an der Justus-Liebig-Universität in Gießen sind vollständig ausgefallen. Die Polizei schließt einen Hackerangriff nicht aus.

An der Justus-Liebig-Universität in Gießen einschließlich des Klinikums sind die Computersysteme vollständig ausgefallen. „Wir sind komplett offline“, sagte eine Sprecherin der Universität am Montag. Über das Ausmaß könne sie noch nichts sagen.

Es werde ein Krisenstab mit dem Präsidium und dem Rechenzentrum gebildet. Die Polizei schloss einen Hackerangriff nicht aus. Das hätten erste Gespräche mit der Universitätsleitung ergeben, sagte ein Polizeisprecher.

Die Universität hatte zuvor über ihre Social-Media-Kanäle informiert und von einem schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall gesprochen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, den Schaden zu beheben. Die Website der Universität war zunächst nicht zu erreichen.