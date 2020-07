Nachfolger von Udo Münch : Hessens neuer Polizeipräsident kommt aus Offenbach

Der derzeitige Polizeichef des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach, Roland Ullmann, soll künftig neuer Präsident der hessischen Polizei mit Sitz in Wiesbaden werden. Nach Informationen der F.A.Z. folgt Ullmann somit Udo Münch auf dem Posten des Landespolizeipräsidenten. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) wird Ullmann am Freitag offiziell vorstellen. Vorab ließ er wissen: „Roland Ullmann ist ein kluger Stratege, der alle Facetten des Polizeiberufs kennt. Er ist ein erfahrener Kriminalist, versierter Ermittler und hat bis heute an vielen wichtigen Stellen Verantwortung für die hessische Polizei übernommen. Er ist der richtige Mann für diese wichtige Aufgabe.“

Münch hatte, wie berichtet, am Dienstag seinen Rücktritt erklärt, nachdem bekannt wurde, dass wesentliche Informationen im Zusammenhang mit den Drohschreiben gegen die Linken-Politikerin Janine Wissler nicht Beuth weitergegeben wurden.

Der Innenminister hatte am Dienstag mitgeteilt, er habe Münchs Bitte um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen. Münch habe ihm am Montag gesagt, dass ihm schon im März in einer Videokonferenz von einer unerlaubten Polizeicomputer-Abfrage berichtet worden sei. Dazu sei auch ein Gesprächsprotokoll angefertigt worden. Münch habe aber weder das Protokoll noch den Sachverhalt bewusst wahrgenommen. Darum sei die nötige weitere Information des Innenministers unterblieben.

„Der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Familienvater kennt die Polizei in all ihren Facetten. Roland Ullmann hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt“, ließ das Innenministerium verlauten.