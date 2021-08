Inzidenz übersteigt Marke 100 : Offenbach verschärft Corona-Regeln wieder

In Hessen hat sich das Corona-Infektionsgeschehen weiter belebt. Die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern, ist auf gut 71 gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Mitte Mai. Auch weist die Kurve der in Kliniken betreuten und beatmeten Covid-Kranken in der Folge weiter nach oben, liegt aber noch unter dem Niveau des Frühjahrs. Zum Samstag ist die Inzidenz in Frankfurt, Kassel und Offenbach über die Marke 100 gestiegen. Die Nachbarstadt Frankfurts zieht daraus Konsequenzen und verschärft die Corona-Regeln.

Das Rathaus in Offenbach verweist in einer Mitteilung auf ein „diffuses Infektionsgeschehen aus mehreren Quellen: Rund 40 Prozent der Infektionen gehen auf einen Aufenthalt im Ausland zurück“, heißt es. Ein ähnlich hoher Anteil der frisch mit dem Conoravirus Infizierten habe sich zu Hause angesteckt. Infektionen gebe es nach Angaben der Betroffenen auch im Einzelhandel, bei der Arbeit oder auf Veranstaltungen, so das Ergebnis der Nachverfolgung. 53 Prozent der Menschen in der Stadt seien durchgeimpft. Der Durchschnitt in Hessen beträgt allerdings 58,5 laut Robert Koch-Institut.

FFP2-Masken in Bussen Pflicht

Gemäß dem hessischen Eskalationskonzept sieht die Stadtverwaltung nun folgende Vorgaben vor: Überall dort sind medizinische Masken zu tragen, wo kein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene. FFP2-Maskenpflicht besteht in Bussen und Bahnen sowie beim Friseur oder im Nagelstudio sowie ein Altenheimen.

Schülerinnen und Schüler müssen mindestens zwei Wochen nach den Ferien in der Schule medizinische Masken tragen – auch am Sitzplatz. Das sieht das Konzept des Landes aber ohnehin vor, wie Minister Alexander Lorz am Freitag erläuterte.

62 beatmete Corona-Kranke

In Kindertagesstätten führt Offenbach wieder die Lolli-Tests ein. Ab einer Inzidenz von 100 bietet die Stadt einen freiwilligen Test pro Woche für die Betreuungskinder an. „Diese sind einfach anzuwenden und vermeiden eine Stigmatisierung, weil es sich um PCR-Pooltests handelt“, wird Bürgermeisterin Sabine Groß zitiert.

Zu Veranstaltungen gilt Folgendes: „Im Freien sind ab sofort nur noch Veranstaltungen mit bis zu 200 Teilnehmenden gestattet. In Innenräumen sind sie nur noch mit bis zu 100 Menschen erlaubt.“ Geimpfte und Genesene zählten drinnen wie draußen nicht mit.

82 Patientinnen und Patienten liegen in Hessen auf Covid-Intensivstationen, wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte. Davon seien 62 Menschen beatmet. Hinzu kämen fast 190 auf Normalstationen. Derzeit gebe es 254 freie Intensivbetten.