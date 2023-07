Aktualisiert am

Unterwegs in Offenbach : Durch die Nacht mit Teenagern

Was machen Jugendliche, wenn sie allein unterwegs sind? „Theater der Welt“ macht eine Runde Chillen mit Jugendlichen möglich, abends in Offenbach.

Mit der Bluetooth-Box das Leben feiern: Finale der „Nightwalks with Teenagers“ am Offenbacher Mainufer beim Festival „Theater der Welt“ Bild: Katrin Schander

In Offenbach scheinen sie allerhand gewohnt zu sein. Liegt das an den vielen Studierenden der Hochschule für Gestaltung, die immer wieder das Stadtbild mit Aktionen bespielen? Jedenfalls trifft die wild tanzende Gruppe, die mit ihrer Lautsprecherbox und einem riesigen rosa Teddybären namens Edward kurz nach 22 Uhr an der Stadtwache Berliner Straße, Ecke Schloßstraße vorbeizieht, auf zwei milde lächelnde Streifenpolizisten. Auch gleich nebenan auf der Terrasse, wo Lahmacun serviert wird, schauen die Leute nur freundlich irritiert von ihren Tellern auf. Es sind ja nicht nur die Allerjüngsten, die mit den Hüften wackeln. Ein seltsames Bild, diese Gruppe aus ganz Jungen, vielen Mittelalten und ein paar Alten, die den breiten Bürgersteig entlangtanzen.

Aber das war ja das Ziel des Abends: Menschen jenseits der 17 zu zeigen, wie das Jungsein in Offenbach ist. Das Versprechen, das Sadegh, 16 Jahre alt, am Anfang den Teilnehmern markig-selbstbewusst durchs Megafon zurief, lautete sogar: Alle sollen einen Abend lang wieder Teenager sein. Auf Mäuerchen balancieren, Slalom um Absperrpoller laufen. „Nicht den Boden berühren“ spielen, sich einen Weggefährten für den Abend suchen und bei alledem für gehörig Aufruhr auf dem Bürgersteig sorgen. Wie es eben größere Gruppen Jugendlicher machen, wenn sie abends losziehen durch die Stadt.