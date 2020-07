Fredenhagen in Offenbach : Morgens zum Corona-Test, abends zur Party?

Da galt noch Sicherheitsabstand: Veranstaltung am 9. Juni im Fredenhagen in Offenbach Bild: Anna Imm Photography

Es sollte ein Experiment mit Modellcharakter für die ganze Veranstaltungsbranche werden – „Feiern ohne Mundschutz und Sicherheitsabstand“, wie es in der Einladung hieß. Die Idee: Morgens geht man zum Corona-Test, nur wenn der negativ ausfällt, erhält man abends Einlass. Der Feldversuch unter dem Motto „Back to live“ sollte am 17. Juli im Fredenhagen an der Sprendlinger Landstraße in Offenbach mit 250 Teilnehmern starten. Mitinitiator Nico Ubenauf, Vorstand des Karbener Event-Dienstleisters Satis & Fy, betonte die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, der Stadt Offenbach und dem Gesundheitsamt. Auf Anfrage teilte auch die Stadt mit, das Gesundheitsamt verfolge „das Experiment mit Interesse“.

Nun ist das Experiment gescheitert, bevor es begonnen hat. Offenbar hat man es versäumt, sich auf den Verzicht auf Maske und Sicherheitsabstand bei der Veranstaltung zu verständigen. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: „Gesundheitsdezernentin Sabine Groß hat den Veranstalter nachdrücklich darauf hingewiesen, dass eine solche Veranstaltung mit der geltenden Rechtslage nicht im Einklang steht. Denn nach wie vor gilt, dass ein Mindestabstand eingehalten werden muss und wenn dieser nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen.“ Zuerst hatte die „Frankfurter Rundschau“ über das Aus für die Veranstaltung berichtet.

Verärgert über „despektierliche“ Presseberichte

Schon bei einer ersten Veranstaltung unter dem Motto „Back to live“ im Fredenhagen Anfang Juni stand das Gesundheitsamt beratend zur Seite. Als Schutzmaßnahmen für die 200 Gäste arbeiteten die Veranstalter mit Einwegmarkierern auf dem Boden, einem Ampelsystem für die Toilette, einer Absaugvorrichtung für den besseren Luftaustausch und einem Abstandsanzeiger auf der Tanzfläche. Masken mussten die Gäste keine tragen, dafür wurde der Sicherheitsabstand eingehalten. Dass auf die Abstandsregel am 17. Juli auf Basis der Testungen verzichtet werden sollte, verstößt allerdings gegen die „Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung“, heißt es bei der Stadt. Vom Konzept der Veranstalter habe man „erst nach erfolgter Einladung an die Teilnehmergruppe und die Presse“ erfahren, die Einladung sei als Aufruf zu einer Ordnungswidrigkeit zu verstehen.

Manager Ubenauf kann sich die Reaktion der Stadt nicht erklären: „Wir sind heute in einem kleinen Ausnahmezustand.“ Er geht von einem Missverständnis aus und sucht das Gespräch mit allen Beteiligten, um die Veranstaltung zu retten. Bei der Planung seien nicht nur die Stadt und das Sozialministerium, sondern auch Virologen miteinbezogen worden. Er nutzt die Analogie zur Bundesliga, um das Konzept zu verteidigen: „Alle Virologen haben gesagt, die Abstandsregeln müssen nicht eingehalten werden, wenn vorher getestet wurde.“ Für ihn hängt die Absage nun vor allem an einer formalen Verordnung. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir sind uns bewusst, dass die geltende Verordnung eine Durchführung von Schnelltest zum Ausschluss eines SARS-COV-2-Übertragungsrisikos nicht beinhaltet, da zum Zeitpunkt von deren Verabschiedung diese Möglichkeit noch nicht bestand. Die Veranstaltung hat eigens den Zweck, dem Gesetzgeber durch die Musterhaftigkeit des Vorgehens einen Ausweg aus dieser überholten Lage zu geben.“

Eine Rückkehr zum Sicherheitsabstand bei der Veranstaltung am 17. Juli kommt für Ubenauf nicht infrage, „dann müssen wir es absagen“. Verärgert ist er über „despektierliche“ Presseberichte im Vorfeld, in denen Analogien zur Clubszene gezogen wurden und von einer „Corona-Party“ die Rede war. Das Konzept von „Back to live“ richtete sich Ubenauf zufolge in erster Linie an die Ausrichter von Firmenveranstaltungen, Kongressen und Tagungen.

Auch in der Clubszene hatte das Konzept allerdings Begehrlichkeiten geweckt, obwohl die Ticketpreise für die Veranstaltung im Fredenhagen bei 145 Euro lagen. „Wir hoffen, dass Tests helfen werden, im Herbst wieder zu eröffnen“, sagte etwa Madjid Djamegari, Geschäftsführer des Gibson, vor der Intervention der Stadt. Der Frankfurter Großclub verfolgte das Experiment mit Interesse und wollte sich mit Servicepersonal, dem Auftritt mehrerer DJs und der hauseigenen Urban Club Band beteiligen. Auch Klaus Unkelbach, Geschäftsführer von Robert Johnson und MTW in Offenbach, findet die Idee von „Back to live“ grundsätzlich interessant, wenn auch der Ticketpreis für eine dauerhafte Lösung sinken müsse. Damit sich das Modell auf die gesamte Clubszene übertragen lasse, ohne dabei das Risiko einer zweiten Welle einzugehen, müsse jedoch zunächst die „exemplarische Erprobung“ gelingen. Die sollte eigentlich am 17. Juli im Fredenhagen stattfinden.