Urteil in Darmstadt : Mehr als fünf Jahre Haft für Vergewaltigung in Krankenhaus

Das Landgericht Darmstadt sieht es als erwiesen an, dass der 42 Jahre alte Tuncay Y. eine junge Patientin in einem Offenbacher Krankenhaus vergewaltigt, gewürgt und geschlagen hat. Der Richter hebt die Hilflosigkeit der Frau in der Situation hervor.

An einer Stelle ist dem Vorsitzenden Richter in seiner Ur­teils­be­gründung wichtig, dass die Ne­ben­klä­gerin ihn nicht falsch versteht. „Das ist kein Vorwurf“, sagt er. „Sie wuss­ten nicht, worauf er hinauswill. Vielleicht haben Sie flapsige Be­mer­­kun­gen gemacht, aber Sie haben den Angeklagten nicht zu etwas animiert.“ Dieser habe zunächst in Gesprächen das Vertrauen der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alten Frau auf­ge­baut. Dann habe er es ausgenutzt und sie un­mittel­bar nach ihrer Tumor-Operation im Offenbacher Ketteler-Krankenhaus mehrmals vergewaltigt, geschlagen und gewürgt.

Die Kammer am Landgericht Darmstadt sieht die Tat, die sich im Juni 2021 ereignet haben soll, als erwiesen an. Deshalb verurteilt sie den 42 Jahre alten Tuncay Y., der nicht in Untersuchungshaft sitzt, an diesem Montag zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Strafmaß von sieben Jahren beantragt, die Anwältin der Nebenklägerin mindestens sieben Jahre. Y.s Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. In seinem Plädoyer hatte er betont, niemand wisse, was geschehen sei. Die Nebenklägerin werde „als Engel“ dargestellt. In seinem letzten Wort hatte Y. abermals abgestritten, die Patientin vergewaltigt zu haben. Sie habe ihm erzählt, sie schlafe mit vielen Männern.

Füße der Frau geleckt

Die Kammer weist den Mann in der Urteilsbegründung zurecht. Er habe im Laufe des Prozesses nicht nur gesagt, sie habe das alles gewollt, er habe sie auch unter anderem als „kleine Bitch“ bezeichnet: „Da sind Sie eindeutig zu weit gegangen.“

Aus Sicht der Kammer spielte sich die Tat so ab: Die Patientin habe den Täter, der als ungelernter Krankentransporteur im Ket­te­ler-­Kran­ken­haus arbeitete, bei Vor­un­ter­su­chun­gen kennengelernt und sogar ihrer Mutter geschrieben, dass sie mit ihm „voll gut“ befreundet sei. Er habe sie nach der Operation besucht und zunächst über Kollegen gelästert. Dann habe er das Gespräch auf sexuelle Vorlieben gelenkt: „Jeder kennt es, wenn Kollegen dumme Sprü­che machen“, sagt der Vorsitzende Richter. „Man will das nicht, aber man kommt nicht dagegen an.“ Deshalb will er es auch nicht als Vorwurf verstanden wissen, dass sie sich weiter mit ihm unterhalten habe.

Zwei Mal zum Oralsex gezwungen

Als Y. angefangen habe, ihre Füße zu lecken und sie zu massieren, sei sie völlig erstarrt gewesen. Es sei nachvollziehbar, dass sie kurz nach der Operation „einfach völlig überfordert gewesen“ sei. Y. habe einer anderen, noch von der Narkose beeinträchtigten Patientin, die ins Zimmer geschoben worden sei, gesagt, sie solle weiterschlafen. Er sei zu diesem Zeit­punkt „wild entschlossen“ gewesen, „sexuelle Handlungen an der Nebenklägerin vorzunehmen“. Er habe seine Finger in sie eingeführt, und sie mit Gewalt mindestens zweimal zum Oralverkehr gezwungen. Eine Stunde lang habe sie das über sich ergehen lassen müssen.

Es gehe in diesem Prozess nicht um „Aussage gegen Aussage“. Die Aussage der Frau sei glaubwürdig. Der Angeklagte habe sich vor Gericht nur „scheibchenweise“ eingelassen und bis zuletzt beteuert, der Sex sei ein­vernehmlich gewesen. Die Indizien sprächen dagegen. Sperma- und Speichelspuren des Angeklagten seien an ihrem Hals nachgewiesen worden. Ihr Körper habe Hämatome aufgewiesen, die nicht auf die Operation zurückzuführen seien. Die Kammer habe den Eindruck, dass der Angeklagte es grundsätzlich falsch verstehe, wenn jemand freundlich sei. Der Angeklagte habe vor Gericht kein Gespräch beschreiben können, in dem er sich mit der Patientin auf einvernehmlichen Sex geeinigt habe, „weil es eine solche Situation nicht gab“.

„Wort verwerflich überhaupt nicht aus“

Die Staatsanwältin und die Anwältin der Nebenklägerin hatten in ihren Plädoyers noch deutlichere Worte gefunden: Das Krankenhaus sei ein geschützter Ort, an dem einem geholfen werde, so die Staatsanwältin, die Tat sei deshalb besonders verwerflich. Der Angeklagte habe dreist gelogen. Während des Prozesses habe er die Frau weiter diffamiert.

Sie leide massiv unter der Tat, habe ihren Sport aufgegeben und viele Freunde verloren, weil sie Angst habe, allein mit Männern zu sein. Sie könne keine Arztpraxen aufsuchen, weil diese sie an die Tat erinnerten. Die Anwältin der Patientin schloss sich den Worten der Staatsanwaltschaft an: „Meine Mandantin in die Flittchen-Ecke zu rücken, da sind die Grenzen des guten Geschmacks endgültig erreicht.“ Der Fall mache sie sprachlos. „Da reicht das Wort verwerflich überhaupt nicht aus.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.