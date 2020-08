Aktualisiert am

Corona-Sicherheitsregeln : 37 Bußgelder in 45 Minuten

Am Wochenende hat die Stadt Offenbach vermehrt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Der Ordnungsdezernent weist darauf hin, dass es keine Kulanz mehr geben könne.

Kontrollen am Bahnhof: Wer seine Maske nicht richtig oder gar nicht trägt, muss ein Bußgeld bezahlen (Symbolbild). Bild: Lucas Bäuml

Die Stadt Offenbach hat wie angekündigt die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln verschärft. Am Wochenende hat die Stadtpolizei 46 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet. Allein an den S-Bahn-Haltestellen verhängten die Ordnungskräfte gemeinsam mit der Landespolizei innerhalb von 45 Minuten 37 Mal Bußgelder, wie die Stadt mitteilte.

Fehlt die Maske ganz oder wird sie nur am Kinn getragen, sind 50 Euro fällig – wenn man sofort zahlt. Andernfalls kostet es 80 Euro. Verstöße gegen die Maskenpflicht stellte die Polizei auch bei einem Friseur, im Einkaufszentrum am Hafen und am Ostbahnhof fest, wie es heißt. Ordnungsdezernent Peter Freier (CDU) hat angesichts der nach wie vor heiklen Lage darauf hingewiesen, dass es keine Kulanz mehr geben könne.