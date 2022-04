Ausgleich für Energiepreise : Das Neun-Euro-Ticket sendet ein falsches Signal

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das wussten schon die alten Römer. Soll heißen: Wenn man etwas geschenkt bekommt, darf man nicht auch noch hohe Ansprüche stellen. Wenn die Bundesregierung – als zeitlich begrenzte Kompensation für die steigenden Energiepreise – jetzt ein Monatsticket für neun Euro in Aussicht stellt, werden sich deshalb die wenigsten über das Angebot beklagen. Schon am 1. Mai könnte es losgehen mit der – immerhin auf drei Monate befristeten – Billigfahrerei.

Auch die Verkehrsminister der Länder loben die Idee an sich. Auf diese Weise, so ihre Argumentation, würden die Verbraucher finanziell entlastet, und es könnten womöglich sogar neue Kunden für den Nahverkehr gewonnen werden, beispielsweise Autofahrer, die ihr Fahrzeug wegen der hohen Spritpreise in der Garage ließen. Aber warum mit dem Spatz in der Hand zufrieden sein, wenn man die Taube auf dem Dach in Reichweite wähnt? Eine Mehrheit der für den Verkehr zuständigen Minister konterte den Neun-Euro-Vorstoß der Bundesregierung jedenfalls prompt mit der Forderung, ein Null-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr einzuführen.

Allein für die Umstellung der Fahrkartenautomaten bräuchten die Verkehrsunternehmen Wochen, argumentieren die zuständigen Landesminister. Ein Gratis-Ticket ließe sich deutlich einfacher organisieren: Wer fahren wollte, stiege einfach ein. Allerdings wüsste dann auch niemand, wie viele Menschen im Nahverkehr unterwegs wären, und die Verkehrsverbünde müssen wissen, wer wann und wie fährt, um im Sinne der Nutzer planen zu können.

Steigende Fahrgastzahlen, sinkende Einnahmen

Ohne Zweifel werden Billigtickets den Verkehrsbetrieben kurzfristig mehr Kunden bescheren, und Gratis-Fahrten fänden sicher noch größeren Anklang. Studien von Wirtschaftsforschern belegen: Wenn Menschen etwas unentgeltlich angeboten wird, verhalten sie sich fundamental anders, als wenn sie einen, wenn auch noch so geringen Preis zahlen müssen. Wird ein Schokoriegel für null Euro angeboten, greifen selbst Menschen zu, die eigentlich gar keine Süßigkeiten mögen.

Allerdings wird mit Ramsch-Angeboten auch der Eindruck erweckt, dass was nichts kostet auch nichts taugt. Wenn Busse und Bahnen für die Nutzer kostenlos verkehren, stellen die Betreiber den Wert ihres Angebots in Zweifel. Dabei haben die für den öffentlichen Nahverkehr Verantwortlichen derzeit ohnehin schon genug Probleme. Seit geraumer Zeit sehen sie sich mit steigenden Personal-, Bau- und Energiekosten konfrontiert. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat erst jüngst wieder auf die Brisanz dieser durch die Corona-Pandemie beschleunigten Entwicklung hingewiesen. Nach RMV-Angaben haben sich die Kosten für Fahr-, Service- und Werkstattpersonal seit 2017 um etwa zehn Prozent erhöht, Diesel- und Strompreise um 15 beziehungsweise 33 Prozent. Und dabei ist die Explosion der Treibstoffpreise seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine noch nicht einmal eingerechnet.

Auf der anderen Seite hat sich die Zahl der Fahrgäste im Verbundgebiet im vergangenen Jahr zwar wieder leicht erhöht, die Einnahmen sind jedoch abermals gesunken. Waren im Vor-Corona-Jahr 2019 noch rund 808 Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet mit Bussen und Bahnen unterwegs, sank die Zahl im darauffolgenden Jahr auf 524 Millionen und stieg 2021 auf 565 Millionen (ein Minus von immer noch 30 Prozent im Vergleich zu 2019). Im selben Zeitraum gingen die Einnahmen des RMV von 970 Millionen Euro (2019) über 762 Millionen (2020) auf 759 Millionen Euro zurück.