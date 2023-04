Aktualisiert am

Im Zugzwang: Die Deutsche Bahn verspricht, bis 2070 pünktlicher und planbarer zu werden. Leider kann nicht jeder Fahrgast so lange warten. Bild: Ilkay Karakurt

Es ist Mittwoch Abend. Wie jede Woche fahre ich von Frankfurt nach Dreieich, um meinen Vater zu besuchen. Ich nehme die Regionalbahn. Sie ist schneller als die S-Bahn und hat noch einen weiteren unschlagbaren Vorteil: Ist sie nicht pünktlich und ich verpasse den An­schlussbus, kann ich eine Station weiterfahren und zu Fuß gehen. Als Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs sollte man stets mit allem rechnen und möglichst immer einen Plan B parat haben.

Heute aber funktioniert Plan A. Die Bahn ist pünktlich. Der Anschlussbus kommt in sieben Minuten. Nach sieben Minuten legt die elektronische Anzeigetafel noch einmal sieben Minuten drauf und dann wieder sieben Minuten. Weder die neue RMV-App noch die Bahn-App zeigen mir eine Verspätung an. In ihrer Welt läuft alles nach Plan.