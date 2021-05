Ökumenischer Kirchentag : Aktuell ist anders

Der digital aus Frankfurt übertragene Ökumenische Kirchentag (ÖKT), der am Donnerstag begonnen hat und am Sonntag endet, kann nur bedingt auf tagespolitische Aktualität reagieren. Die Gewalt in Nahost sowie die antisemitischen Vorfälle in mehreren deutschen Städten sind ein Thema, das unter gewöhnlichen Umständen breiten Widerhall auf einem Kirchentag finden würde. Zugleich zeigen sich in diesem Jahr die Nachteile eines teils vorproduzierten Programmes. Viele Videos mit Bibelarbeiten beispielsweise seien bereits vor einer oder zwei Wochen produziert worden, teilte Kirchentagspräsident Thomas Sternberg am Freitag mit. Auch einige Podien sind aufgezeichnet.

Am Freitag wurde das Gespräch „Was tun wir gegen Antisemitismus?“ auf der Website oekt.de freigeschaltet. Darin wandte sich Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, gegen antijudaistische Stereotype und forderte die Kirchen eindringlich auf, dagegen vorzugehen. Als Beispiel für christlichen Judenhass nannte er die Anschuldigung, Juden hätten Jesus ermordet. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte in einem Grußwort, Frankfurt, „Deutschlands jüdischste Stadt“, sei in dieser Hinsicht „keine Insel der Glückseligen“. Antisemitismus sei ein Problem in der Mitte der Gesellschaft.

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Das Gespräch mit Schuster und weiteren Gästen war bereits Mitte der Woche aufgezeichnet worden und konnte deshalb nicht auf aktuelle Ereignisse der vergangenen Stunden Bezug nehmen. Die Veranstalter wollen eruieren, ob sich kurzfristig ein Podium zu den Ereignissen in Israel einrichten lässt, wobei Sternberg auf organisatorische Schwierigkeiten in der Pandemie hinwies. Sternberg und Bettina Limperg teilten am Freitag für das ÖKT-Präsidium mit, es sei „eine ökumenische Aufgabe, unsere jüdischen Geschwister im Kampf gegen den Antisemitismus zu unterstützen“.



Wie die digitalen Angebote angenommen werden, lässt sich am Freitag noch nicht beurteilen. Den Auftaktgottesdienst an Christi Himmelfahrt sahen nach Angaben des Kirchentages rund 820.000 Zuschauer im Fernsehen. Zudem seien 880.000 Klicks auf der ÖKT-Website gezählt worden, wobei diese Zahl nicht valide zu interpretieren ist, da viele Nutzer wegen einer technischen Störung wohl mehrfach geklickt haben, um die Übertragung wieder zu starten. Insgesamt bietet der Kirchentag rund 100 digitale Veranstaltungen.

Führende Kirchenvertreter sind im Livestream zu erleben

Der Samstag wartet mit den meisten Programmpunkten auf, darunter die ebenfalls vorproduzierten Podien mit Bundeskanzlerin Angela Merkel oder NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Führende Kirchenvertreter wie Limburgs Bischof Georg Bätzing und der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, sind hingegen auch in Livestreams zu erleben. Am Abend feiern einige Gemeinden „ökumenisch sensible“ Eucharistie- oder Abendmahlgottesdienste mit kleinerem Publikum, diese werden live gestreamt.

Mehr zum Thema 1/

Zum Abschluss des verkürzten Kirchentages am Sonntagmorgen erwarten die Veranstalter rund 400 Zuschauer an der Weseler Werft in Frankfurt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zu Gast sein. Für die Veranstaltung muss man sich anmelden, Zutritt erhält nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. „Wir brauchen die Kirchen, wir brauchen engagierte Christinnen und Christen, um gegen die zunehmenden Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft anzugehen“, sagte Steinmeier bereits am Freitag in einer Videobotschaft.