Das Landgericht Frankfurt hat den wegen Korruptionsvorwürfen angeklagten Oberstaatsanwalt Alexander B. zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Fünfundfünfzigjährige, der vom Dienst suspendiert ist, war im Sommer 2020 festgenommen worden und später wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung angeklagt worden. Er befindet sich mit einer Unterbrechung von wenigen Monaten seitdem in Untersuchungshaft. B. war jahrelang Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und leitete die von ihm initiierte „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“. Das Land hat am Freitag vor dem Urteil mitgeteilt, B. in Regress nehmen zu wollen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Er hatte im Prozess zugegeben, über Jahre hinweg am Unternehmen eines Freundes mitverdient zu haben, das Gutachten für die von B.s Zentralstelle geführten Verfahren gegen Mediziner und Apotheker erstellte. Seinen eigenen Berechnungen zufolge habe er seit 2010 etwa 500.000 Euro an Schmiergeldern von diesem und einem weiteren Unternehmen verdient. Am Gewinn der Firma seines Freundes sei er anfangs zu einem Drittel, später zu zwei Dritteln beteiligt gewesen. Angeklagt ist der nicht verjährte Zeitraum zwischen 2015 und 2020. In diesem erlangte B. den Anklägern zufolge insgesamt rund 350.000 Euro Schmiergeld.

B. widersprach den Untreue-Vorwürfen

Die Staatsanwälte beantragten eine Verurteilung zu siebeneinhalb Jahren Haft. Aus ihrer Sicht ist nicht nur der Tatbestand der Bestechlichkeit erfüllt, sondern auch der Untreue. Sie sind der Meinung, der Oberstaatsanwalt habe in seiner Funktion als Leiter der Zentralstelle eine Vermögensbetreuungspflicht gegenüber dem Land Hessen gehabt. Er habe sich deshalb strafbar gemacht, indem er aus der Staatskasse bezahlte Rechnungen der beiden Unternehmen als sachlich richtig kennzeichnete und deren Bezahlung anwies.

Mehr zum Thema 1/

Dazu hätten auch Hilfstätigkeiten wie das Anlegen von Akten oder das Kopieren oder Scannen von Unterlagen gezählt, die nach den Sätzen für Gutachter honoriert worden seien. Außerdem hätten Mitarbeiter der Unternehmen Teile von Anklageschriften geschrieben. B. hat in der Hauptverhandlung die Untreuehandlungen bestritten. Er habe darauf vertraut, dass nur tatsächlich erbrachte Leistungen in Rechnung gestellt würden. Er räumte allerdings ein, dass die Mitarbeiter Anklageschriften verfassten.

Die Verteidigung sprach sich gegen eine Verurteilung auch wegen Untreue aus und beantragte eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als vier Jahren. Sie argumentierte, er habe keine Vermögensbetreuungspflicht gehabt, sondern seine Kernaufgabe sei nicht anders als die eines jeden anderen Staatsanwalts gewesen. Die mangelhafte Aufsicht innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft und des hessischen Justizministeriums ist aus Sicht der Rechtsanwälte strafmildernd zu berücksichtigen.

Das tägliche News-Quiz Haben Sie den Text aufmerksam gelesen? Dann stellen Sie Ihr Wissen im neuen FAZ.NET-News-Quiz unter Beweis, und vergleichen Sie sich mit anderen Lesern. Zum News-Quiz

Die Verteidiger des wegen Bestechung mitangeklagten Freundes von B. beantragten eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre gefordert. B. sagte im letzten Wort, seine Taten seien nicht zu entschuldigen. Er werde den Rest seines Lebens zu Recht ein Stigma tragen und bedauere zutiefst, was er getan habe. Er übernehme die volle Verantwortung. Das Gericht bat er, eine Strafe zu verhängen, die ihm noch eine Perspektive biete.