Fast 115.000 Darmstädterinnen und Darmstädter sind an diesem Sonntag aufgerufen, sich an der der Oberbürgermeisterwahl zu beteiligen. Um das Amt des Stadtoberhaupts bewerben sich zehn Kandidaten, nämlich zwei Frauen und acht Männer.

Darmstadt wählt. Doch wer genau die besten Chancen hat, am Sonntagabend als Sieger dazustehen, lässt sich noch immer nicht verlässlich vorhersagen. Vermutlich dürften es – bei insgesamt zehn zur Wahl stehenden Oberbürgermeisterkandidaten - am Ende des Tages gar zwei Gewinner sein, die dann allerdings in 14 Tagen noch einmal in der Stichwahl gegeneinander antreten müssten, um die Sache unter sich auszumachen.

Dem bisherigen Rathauschef Jochen Partsch (Die Grünen), der nach zwei Amtszeiten, sprich zwölf Jahren, nicht wieder antreten wollte, war es 2017 gelungen, mit damals 50,4 Prozent der Stimmen tatsächlich schon im ersten Durchgang den Chefposten zu verteidigen; seinerzeit gegen acht Mitbewerber. Diesmal gibt es insgesamt sogar zehn Kandidaten, nämlich zwei Frauen und acht Männer, die ihr Interesse an der Partsch-Nachfolge bekundet haben.

Chancen, zumindest Runde eins zu überstehen, können sich einerseits die drei Repräsentanten der Rathauskoalition – also Michael Kolmer (Die Grünen), Paul Georg Wandrey (CDU) und Holger Klötzner (Volt) - ausrechnen, die als Dezernenten sozusagen allesamt stadtbekannt sind. Was ebenso für Hanno Benz, den ehemaligen Partei- und Fraktionsvorsitzenden der SPD, gelten dürfte, dessen Vater Peter 1993 übrigens der erste direkt gewählte Oberbürgermeister von Darmstadt war.

Als Geheimfavoritin beim Kampf um den Top-Job im Rathaus gilt manchen die Stadtverordnete Kerstin Lau von der Wählervereinigung „Uffbasse“, die sich schon vor sechs Jahren um den Posten als Verwaltungschefin und oberste Repräsentantin der Stadt beworben hat; und beim ersten Versuch auf achtbare 12,4 Prozent der Stimmen und somit Platz drei der Bewerberrangliste kam.

Zur Wahl stehen aktuell zudem fünf weitere Kandidaten: und zwar Uli Franke (Die Linke) und Gerburg Hesse-Hanbuch (FDP), Mirko Steiner (Die Partei) und Harald Uhl (Freie Wähler) sowie Michael Ziemek von der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD), der seine Anhänger allerdings mitten im Wahlkampf selbst dazu aufgerufen hat, vielleicht doch besser Mitbewerberin Lau zu unterstützen.

Wie und für wen sich die fast 115.000 zum Urnengang aufgerufenen Wahlberechtigten, von denen diesmal etwa 25.000 Bürger vorab Briefwahlunterlagen anforderten, tatsächlich entschieden haben, dürfte sich am Sonntagabend wohl erst nach 19 Uhr so langsam abzeichnen; und bis längstens 21 Uhr sollten erfahrungsgemäß alle Auszählungen in den 99 Urnen- und 55 Briefwahlbezirken abgeschlossen sein.

Die Ergebnisse werden für alle daran interessierten Bürger in der Darmstädter Centralstation, Im Carree 1, auf einer Großleinwand präsentiert. Noch-Oberbürgermeister Partsch will den „öffentlichen Wahlabend“, für den laut Ankündigung der Stadt kein Eintritt verlangt wird, um 18 Uhr offiziell eröffnen.

Damit beim Warten auf die Ergebnisse keine Langeweile aufkommt, soll Moderator Lars Hennemann zwischendrin immer mal wieder einen der Kandidaten ans Mikrofon bitten. Außerdem können die aktuellen Ergebnisse aus Darmstadt am Wahlabend auch auf hier auf faz.net abgerufen werden.