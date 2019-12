Awo-Affäre : Feldmann gibt Fehleinschätzungen zu

Aktualisiert am

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat gestern in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt sein langes Schweigen über das ungewöhnlich hohe Gehalt seiner Frau Zübeyde als Leiterin eine Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und den ihr von dem Sozialverband gestellten Dienstwagen bedauert. „Ich hätte früher kommunizieren müssen“, antwortete Feldmann auf Fragen von Stadtverordneten.

Er gab an, wieder stärker in Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Bürgern treten zu wollen. Feldmann hob aber noch einmal hervor, dass er keinen Einfluss auf die Bezahlung seiner Frau genommen habe.

Feldmann gibt Auskunft zum Verdienst seiner Frau

Zum ersten Mal gab der Oberbürgermeister auch an, wie viel Zübeyde Feldmann bei der Awo verdiente, nämlich 5100 Euro im Monat brutto. Er habe gedacht, dass seine Frau 2000 bis 3000 Euro netto verdiene und sei davon ausgegangen, dass die Bezahlung angemessen sei und die Awo sich an tarifliche Bestimmungen halte. Den Dienstwagen habe sie im Mai 2015 bekommen, sie habe ihn auch elf Monate nach der Geburt ihres Kindes während ihrer Elternzeit genutzt. Er hätte in dieser Sache mehr Sensibilität zeigen müssen, sagte Feldmann.

Gleichzeitig ging der Oberbürgermeister gestern Abend im Frankfurter Stadtparlament in die Offensive und wies die Gerüchte zurück, die derzeit über ihn kursierten. Zum Beispiel, dass für ihn immer die Präsidenten suite im Hessischen Hof bereit stehe, dass er eine Blondine geschwängert habe oder jemandem eine Kneipe in einem Bürgerhaus zugeschustert habe.

In der Sache Arbeiterwohlfahrt sei richtig, dass er Sohn eines Vaters sei, der ein Zentrum der Awo geleitet habe. Umso mehr erschütterten ihn die Vorwürfe gegen die Arbeiterwohlfahrt Frankfurt und Wiesbaden. „Alles muss aufgeklärt werden“, verlangte Feldmann. Bewahrheiteten sich die Vorwürfe, müssten Konsequenzen gezogen werden.