Zuhause im Terminal 1 : So lebt es sich als Obdachloser am Frankfurter Flughafen

Im Dezember herrscht am Flughafen Hochbetrieb. Auch in Halle C des Terminals 1 drängen sich an diesem Mittwochmorgen, wenige Wochen vor Weihnachten, viele Passagiere. Vor dem Schalter einer thailändischen Fluggesellschaft steht eine lange Schlange meist junger Menschen mit großen Rucksäcken. Die warten darauf, dass der Check-In für ihren Flug nach Bangkok endlich startet. Eine Gruppe Stewardessen einer iranischen Fluggesellschaft im dunkelblauen Kostüm eilt durch die Halle in Richtung Sicherheitszone und ein älteres Paar, beide mit Nikolausmütze auf dem Kopf, steht vor der großen Anzeigetafel und sucht nach seiner Flugnummer.

Zwischen den Reisenden fallen aber auch immer wieder ein paar Leute auf. Statt Koffern oder Reisetaschen tragen sie große Tüten mit Plastikflaschen, Kleidung und Schlafsäcken. Halle C des Terminals 1 ist nicht nur eine Anlaufstelle für Menschen, die in die Vereinigten Staaten, nach Iran oder Thailand fliegen wollen, sondern auch für etwa 40 bis 60 Obdachlose, die auf dem Flughafengelände leben. Denn auf der Empore am Ende der Halle befindet sich das Büro von Kristina Wessel, die sich als Streetworkerin um all diejenigen kümmert, für die der Flughafen nicht das Tor zur Welt, sondern ihr Zuhause ist.