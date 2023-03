OB-Wahl in Kassel : Wenn Wähler keine Wahl mehr haben

Auch zwei Tage nach dem ersten Durchgang der Oberbürgermeisterwahl in Kassel ist am Dienstag noch über mögliche Hinter­gründe des plötzlichen Rückzugs des am­tierenden Oberbürgermeisters Christian Geselle gerätselt worden. Ob­wohl der als Parteiloser an­getretene Sozialdemokrat am Sonntag mit 31,5 Prozent die meisten Stimmen er­halten hatte, erklärte er noch am Wahlabend, nicht zur Stichwahl an­treten zu wollen. Da­mit gibt es am 26. März in Kassel nur noch einen Kandidaten: den Grünenpolitiker Sven Schoeller, der am Sonntag mit 27,8 Prozent das zweitbeste Ergebnis erzielte.

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) sieht für den Fall, dass sich einer der beiden für die Stichwahl qualifizierten Bewerber zurückzieht, kein Nachrücken des Drittplatzierten vor. Geselles überraschender Verzicht entwertet somit nicht nur die Voten von mehr als 18.500 Bürgern, die sich für ihn ausgesprochen ha­ben. Mit seiner Entscheidung hat er auch anderen Kandidaten die Chance genommen, in den entscheidenden zweiten Wahlgang zu kommen.