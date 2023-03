Aktualisiert am

Immer mehr Ältere entscheiden über die Politik, die gemacht wird, und damit über die Zukunft der Jugend. Was sagen Frankfurter Erstwähler dazu? Sollte man das Wahlalter absenken?

Kampf um das Oberbürgermeisteramt: Wahlplakate in Frankfurt Bild: Picture Alliance

Die Podiumsdiskussion in der Schillerschule ist vorbei, aber viele Schüler des Gymnasiums im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen wirken noch ebenso ratlos wie zuvor. Fast zwei Stunden lang haben sie einigen der Frankfurter Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt zugehört und ihnen ihre Fragen gestellt. In der Aula sitzen viele Erstwähler. Wissen sie nun, bei wem sie am 5. März ihr Kreuz machen?

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Veronica Egner Bode ist enttäuscht. Der Klimaschutz, ein Thema, das der 18 Jahre alten Schülerin sehr wichtig ist, kam in der Podiumsdiskussion nur kurz zur Sprache: „Uns wird immer gesagt, die Zukunft liege in unserer Hand, und dann wird das kaum angesprochen. So­lange man nichts ändert, wird die Welt nicht besser.“ Bode redet mit ihren Eltern viel über die Stadtpolitik. Aber einen Favoriten hat sie noch nicht.