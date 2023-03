Wenn es nach ihm geht, dann wird Mike Josef der nächste Frankfurter Oberbürgermeister: Der Bahnbabo empfiehlt seinen Wählern, in der Stichwahl am 26. März für den SPD-Kandidaten zu stimmen. Die Meinung des bekanntesten Frankfurter Straßenbahnfahrers hat Gewicht - nicht nur wegen seiner Reichweite in den sozialen Medien, sondern auch, weil er im ersten Wahlgang am 5. März äußerst erfolgreich abgeschnitten hat. Als unabhängiger OB-Kandidat, der über keinen Wahlkampf-Etat verfügte, hat er 5,1 Prozent der Stimmen gewonnen und damit die Konkurrenten unter anderem von Linke, FDP und AfD deutlich hinter sich gelassen. Insgesamt landete er nach der Grünen-Kandidatin Manuela Rottmann auf dem vierten Platz.

Als wichtigsten Grund für seine Wahlempfehlung nennt der durchtrainierte Einundsechzigjährige, dass er mit Mike Josef größere politischen Schnittmengen habe als mit Uwe Becker von der CDU. Josef hatte im ersten Wahlgang 24 Prozent, Becker 34,5 Prozent der Stimmen errungen. Insbesondere in der Verkehrspolitik lägen er und Josef nahe beieinander, sagt Wirth. Aber auch in der Sozial- und Umweltpolitik habe er grundsätzlich ähnliche Einstellungen wie der 40 Jahre alte SPD-Politiker.

Der Bahnbabo - unter diesem eingetragenen Künstlernamen stand Wirth auch auf dem Wahlzettel - hofft, dass Josef sich als Oberbürgermeister für den Öffentlichen Personennahverkehr einsetzen wird. Dieser müsse in der Großstadt Frankfurt Priorität vor dem Individualverkehr haben. Als Straßenbahnfahrer wisse er seit 34 Jahren aus der beruflichen Praxis, was es bedeute, mit einer Tram, die sehr lange Bremswege habe und nicht steuern könne, im dichten Stadtverkehr unterwegs zu sein. Zum Beispiel, wenn Schienenwege immer wieder durch Abbiegespuren von Autos durchschnitten würden und die Bahn damit zum Bremsen gezwungen sei. Oder wenn eine Bahn mit vielen Dutzend Passagieren an Bord halten müsste, weil eine einzelne Person an einer Ampel die Straße überqueren wolle.

Solche unfreiwilligen Stopps summierten sich zu erheblichen Verspätungen, von denen nicht nur die Fahrgäste genervt seien, sagt Wirth. Der fein abgestimmte Fahrplan komme durcheinander, die Fahrer gerieten unter Zeitdruck, müssten ihre Pausen reduzieren und hätten dadurch am Ende auch gesundheitlich zu leiden. Deshalb müsse der künftige Frankfurter Oberbürgermeister den Straßenbahnen und dem ÖPNV insgesamt die Priorität einräumen.

Während sich Josef in der Verkehrspolitik ausgewogen positioniert, hatte Uwe Becker sich vor dem ersten Wahlgang für die Interessen von Autofahrern stark gemacht, insbesondere mit Blick auf die fahrradfreundliche Politik der im Römer regierenden Koalition, die Straßen wie den Oeder Weg und den Grüneburgweg zugunsten des Radverkehrs umbauen lässt und die Zahl der Parkplätze reduziert. In Interviews nach dem ersten Urnengang verschob Becker seinen Schwerpunkt jedoch, indem er mit einer Betonung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch um die Wähler Rottmanns warb.