Corona-Pandemie in Hessen : Nur wegen Meldeverzugs mehr als 3000 Neuinfektionen

Das Corona-Infektionsgeschehen bleibt in Hessen auf hohem Niveau. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg um 3117 auf 105.934, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand: 00.00 Uhr). Damit meldete Hessen bei einem Bevölkerungsanteil von acht Prozent deutlich mehr als zehn Prozent der 28.438 laut RKI bundesweit neu registrierten Fälle. 3117 über Nacht verzeichnete weitere positive Tests bedeuten auf den ersten Blick einen neuen Höchststand, denn bisher lag dieser bei 2325. Allerdings gelten die neuen Zahlen nur unter einem bestimmten Vorbehalt.

Wie aus dem Sozialministerium zu hören ist, soll es einen Meldeverzug gegeben haben. So ballen sich Meldungen einiger Tage an diesem Samstag. Dergleichen kommt auch laut RKI hin und wieder vor. Gesundheitsämter sammeln die eingehenden Nachrichten zu neuen positiven Corona-Tests und geben sie an das RKI und das Land weiter. Das Bundesinstitut wiederum prüft Daten doppelt, wie es in Berlin heißt.

Lokale Daten weichen von denen des Instituts öfter ab, derzeit etwa für den Kreis Gießen. Dort tritt am Sonntag eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, obwohl dieser Landkreis laut RKI-Daten noch keine drei Tage mehr als 200 binnen Wochenfrist registrierte positive Tests je 100.000 Einwohner aufweist. Am Freitag wies das RKI für Mittelhessen jeweils noch Inzidenzen von weit unter der kritischen Marke aus, während der Kreis schon zwei Tage lang von mehr als 200 gesprochen hatte.

Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg in Hessen zuletzt um 57 auf 1716. Die sogenannte Inzidenz – das ist die Zahl von Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – schnellte landesweit auf 172,9. Am Freitag lag sie bei 151,7. Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den RKI-Zahlen abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI.

Um die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder zu senken, gelten in Offenbach seit Samstag null Uhr an ein Ausgangsverbot in der Zeit von 21 bis 5 Uhr früh und etliche weitere Einschränkungen. Konkret bedeutet das, dass von 21 Uhr an niemand mehr ohne berechtigten Grund etwas auf der Straße zu suchen hat. Durchgangsverkehr bleibt grundsätzlich erlaubt, aber das Stadtgebiet muss auf direktem Weg durchquert und wieder verlassen werden. Nur triftige Gründe können eine Ausnahme rechtfertigen und eine Geldbuße von mindestens 200 Euro verhindern. Die sofort zu entrichtenden Strafen verdoppeln sich bei jeder Wiederholung, also beim dritten Verstoß sind bereits 800 Euro fällig.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.