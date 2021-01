Aktualisiert am

Nun auch brasilianische Virusvariante in Deutschland

Nachweis in Frankfurt

Nachweis in Frankfurt :

Nachweis in Frankfurt : Nun auch brasilianische Virusvariante in Deutschland

Auch die brasilianische Virusvariante ist nun erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Das teilte der hessische Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) am Freitag mit. Vor einer Woche hatte das Land Hessen mitgeteilt, erstmals die südafrikanische Mutation bei einer Person aus diesem Bundesland nachgewiesen zu haben. Kurz zuvor war die britische Mutante auch in Hessen isoliert worden.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Wie die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek berichtete, erhielt ihr Institut im Universitätsklinikum Frankfurt am Donnerstagabend die Nachricht, dass sich eine positiv getestete Person auf dem Rückflug aus Brasilien befinde. Nach der Ankunft habe man die brasilianische Variante mit einem PCR-Stufentest zuverlässig nachweisen können.

Auf Twitter hat Ciesek hervorgehoben, es sei eine europäische Strategie notwendig, „um die Ausbreitung der neuen Virusvarianten zu auszubremsen“. Der Mann, bei dem Uni-Klinikum Frankfurt zur Monatsmitte die südafrikanische Variante nachgewiesen hat, war Ende Dezember vom Kap nach Hessen gekommen und dann in die Klinik gegangen. „Die aktuellen Fälle verdeutlichen, dass wir absehbar immer wieder neue Coronavirus-Varianten finden werden“, erklärte Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) im Anschluss.