Nach Drohmails gegen Wissler : Warum sind die Ermittlungen bisher erfolglos?

Im Fall der mit „NSU 2.0“ gekennzeichneten Drohschreiben gegen die Linken-Politikern Janine Wissler hat die FDP-Fraktion im Landtag eine Sondersitzung des Innenausschusses gefordert. Geklärt werden soll unter anderem die Frage, ob das Innenministerium tatsächlich erst vergangene Woche erfahren hat, dass kurz vor Eintreffen der Drohschreiben die Daten Wisslers aus einem Wiesbadener Polizeicomputer abgefragt wurden – oder ob diese Information nicht schon länger dem Ministerium bekannt gewesen sei. Die bisherigen Veröffentlichungen legten nahe, dass das Landespolizeipräsidium informiert gewesen sei, die Informationen aber nicht weitergegeben habe, sagte Stefan Müller, der innenpolitische Sprecher der Liberalen. Die Klärung des Informationsflusses dürfe aber nicht dazu führen, dass die Ermittlungen zu den Drohschreiben selbst vernachlässigt würden. Der Innenminister leiste mit seinen gegen das LKA gerichteten Vorwürfen einen wesentlichen Beitrag dazu, dass das Vertrauen in die Aufklärung solcher Vorfälle sinke.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, erhob ebenfalls schwere Vorwürfe gegen Beuth. Dieser habe vergangene Woche „mit seiner beispiellosen Schuldzuweisung an das Landeskriminalamt“ eine der wichtigsten Sicherheitsbehörden unseres Landes zum alleinigen Sündenbock erklärt. Der Minister habe damit sich selbst und die Ermittlungen beschädigt, äußerte Rudolph.

Ministerium bleibt bei Darstellung

Das Innenministerium bekräftigte am Montag, dass Beuth von dem zweiten Datenabruf, der im Februar von einem Polizeirechner ausging, erst am vergangenen Mittwoch erfahren habe. Landespolizeipräsident Udo Münch habe ihn über den Sachverhalt informiert. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ hatte über Vermerke berichtet, die im Landeskriminalamt vorliegen sollen. Danach hat schon im März eine Besprechung stattgefunden, in der Vertreter des Landespolizeipräsidiums durch Mitarbeiter des LKA über die Polizeicomputer-Abfrage informiert wurden.

Der Sprecher des Innenministeriums stellte fest, die Klärung der Frage, warum Beuth selbst nicht unmittelbar über den schwerwiegenden Verdacht informiert worden sei, sei in vollem Gange. Die bisherigen Darstellungen hätten weitere Nachfragen ergeben, die zurzeit noch erörtert würden. Wie am Montag zu hören war, ist ein Schreiben des Ministers an alle Polizeipräsidien verschickt worden. Darin nimmt Beuth Bezug auf die Drohschreiben und den Verdacht, der nun auf der hessischen Polizei laste. Er fordert alle Beamten auf, sich an den neuen Sonderermittler Hanspeter Mener zu wenden, sofern irgendjemand Erkenntnisse über die Drohschreiben habe.

Unterdessen geht die Suche nach der Person oder dem Kreis derer, die für die Drohbriefe NSU 2.0 verantwortlich sind, weiter. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die seit 2018 im Komplex „NSU2.0“ die Ermittlungen führt, teilte am Montag auf Anfrage mit, es gebe in dem gegen Wissler gerichteten Fall derzeit noch keine Beschuldigten. Das Verfahren werde daher zunächst weiter „gegen Unbekannt“ geführt.

Wie berichtet, sind die Drohschreiben gegen Wissler und vor zwei Jahren gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz nicht die einzigen, die bisher, unterzeichnet mit „NSU 2.0“, aufgetaucht sind. Mutmaßlich derselbe oder dieselben Verfasser hätten entsprechende Drohungen vor mehr als einem Jahr auch gegen Vertreter von Polizeibehörden sowie jüngst gegen Innenminister Peter Beuth und andere hessische Politiker verschickt. Zudem werden dieser Quelle extremistische Äußerungen zum Mord an Walter Lübcke zugerechnet. Aus Sicherheitskreisen hieß es stets, der Urheber sei „sehr aktiv“ – wisse aber, seine Spuren zu verwischen, weil er die Schreiben über verschlüsselte Kanäle verschicke, die auch für Fachleute nicht rekonstruierbar seien.