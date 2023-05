Aktualisiert am

Lauter Knall nach Mitternacht : Explosion in Frankfurter Heizkraftwerk

Im größten Kraftwerk des Frankfurter Energieversorgers Mainova hat es mitten in der Nacht geknallt. Trümmer flogen bis auf die nahen Bahngleise. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagmorgen ist im Heizkraftwerk West in Frankfurt mit einem lauten Knalll eine Wasserdampfleitung geplatzt und hat das Gebäude beschädigt. Bild: Maximilian von Lachner

Mitten in der Nacht hat sich eine Explosion in einem Frankfurter Heizkraftwerk ereignet. Gegen 00:50 Uhr in der Nacht auf Dienstag sei eine Wasserdampfleitung geplatzt, teilte die Polizei mit. Eine Wasserdampfwolke sei daraufhin aufgestiegen. Gebrannt habe es aber nicht. Durch die Wasserdampf-Explosion sei eine Gebäudefassade beschädigt worden, zudem flogen Trümmerteile herum, unter anderem auf die nahen Bahngleise.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, haben sie den umliegenden Anwohner geraten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da zu Beginn die Auswirkungen auf den Gleisbereich der Main-Neckar-Brücke unklar waren, stellte die Bahn den Verkehr in diesem Bereich ein. Die Polizei entwarnte im Einsatzverlauf über Lautsprecherdurchsagen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, zum Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Das Heizkraftwerk West ist nach Mainova-Angaben das größte Kraftwerk des Unternehmens. Dort werden Strom und Wärme für Wohnungen und Unternehmen erzeugt. Verfeuert werden Steinkohle und Erdgas. Mittelfristig soll es auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden.