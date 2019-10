Mangelnde Bodenfeuchtigkeit : Herbstregen verschafft der Natur Erholung

Die drei Wochen von Ende September bis Mitte Oktober, in denen es im Rhein-Main-Gebiet flächendeckend sogar überdurchschnittlich viel geregnet hat, haben nach Ansicht von Andreas Brömser die Trendwende gebracht. Für den Agrarmeteorologen vom Deutschen Wetterdienst ist dadurch die Trockenheit dieses Sommers beendet worden. Die oberen Bodenschichten seien jetzt richtig durchfeuchtet.

Die Feuchtigkeit tut allen Pflanzen gut und hat zudem den schönen Nebeneffekt, dass die Pilze sprießen. „Die Landwirtschaft hat jetzt keine Probleme mehr“, sagt Brömser und erinnert daran, dass vor einem Jahr der so dringend benötigte Regen erst Anfang Dezember einsetzte. In diesem Jahr dagegen hat auch das warme Wetter in der zweiten Oktoberhälfte, in der es nur noch gelegentlich geregnet hat, diesem Trend vom Trockenen zum Nassen nichts mehr anhaben können. „Die Sonne steht derzeit so tief, da verdunstet nicht mehr viel“, erläutert Brömser. Und von Montag an wird es ohnehin spürbar kälter, da kann es auch im Rhein-Main-Gebiet schon den ersten Frost geben.