Simulation aus Kassel zeigt : Niederspannung könnte Coronaviren töten

Coronaviren könnten durch niedrige elektrische Spannung unschädlich gemacht werden. Das legen Computersimulationen von Forschern der Uni Kassel nahe. Die Physiker um Martin Garcia haben in ihrem Modell durchgespielt, wie sich elektrische Felder mäßiger Stärke auf das Spike-Protein von SARS-CoV-2 auswirken. Dieser Baustein ermöglicht es dem Virus, durch das Andocken an Rezeptoren in Körperzellen einzudringen.

„Moderate bis schwache elektrische Impulse zwingen das Spike-Protein dazu, seine Struktur auf atomarer Ebene zu ändern, und das dauerhaft“, sagt Garcia. Dies führe dazu, dass die Viren sich nicht mehr an die Zellrezeptoren binden könnten. Aus den Simulationen gehe hervor, dass dieser Effekt nicht nur beim Wildtyp des Corona-Erregers auftrete, sondern auch bei der Alpha-, Beta- und Gamma-Variante. Überraschenderweise erhöhten die Mutationen sogar die Verwundbarkeit von SARS-CoV-2 durch elektrische Felder, so Garcia.

Schon eine Feldstärke von 0,0001 Volt je Nanometer genüge, um das Spike-Protein zu schädigen. Ein solcher Wert, der für Menschen ungefährlich sei, könne mit einfachen Batterien erreicht werden. Garcia schlägt vor, die Erkenntnisse für den Bau einer neuen Art von Luftfiltern zu nutzen. Dazu müssten HEPA-Filter nur durch Elektroden ersetzt werden, die an Niederspannung angeschlossen seien. Die Uni Kassel hat schon ein Patent auf die Methode angemeldet.