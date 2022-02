Stadt erhofft Millionenumsatz : NFL-Termine für Frankfurt weiter unklar

Die Stadt Frankfurt erwartet erhebliche Einnahmen durch die geplanten Spiele der National Football League (NFL) in den kommenden Jahren. Das bestätigten Oberbürgermeister Peter Feldmann und Sportdezernent Mike Josef bei einer Pressekonferenz der NFL in Los Angeles am Freitag, an der die beiden Vertreter der Stadt per Videoschalte teilnahmen. Erfahrungswerte aus London, wo die beste Football-Liga der Welt seit mehreren Jahren reguläre Saisonspiele veranstaltet, hätten gezeigt, dass die Fans dort bis zu 30 Millionen Euro im Zuge dieser Partien ausgeben. „Frankfurt wird von den NFL-Spielen also in ganz erheblichem Maße profitieren“, sagte Josef, und bezog sich dabei auf die erwartbaren Umsätze im Bereich der Hotellerie, Gastronomie und des Einzelhandels.

Allerdings gibt es weiterhin keine Klarheit, wann die erste Begegnung zweier NFL-Mannschaften im Bundesligastadion der Frankfurter Eintracht stattfinden wird. Entgegen der Äußerungen von Oberbürgermeister Feldmann, der von einem abwechselnden Rhythmus ausgeht – erster Spielort wird in diesem Jahr München sein – stellten die NFL-Verantwortlichen in Los Angeles abermals klar, dass die exakte Reihenfolge noch nicht feststehe.

Als Grund für diese unterschiedlichen Angaben nannte Brett Gosper, der für Europa und Großbritannien verantwortliche CEO der Liga, die vielen Variablen, die eine verlässliche Planung erschwerten, darunter die Logistik und Belegungspläne der Stadien. Der Zuschauerandrang bereits für die NFL-Partie in München ist unterdessen enorm: Innerhalb zweier Tage hätten sich 215.000 Fans für Tickets beworben, so Gosper.