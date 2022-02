NFL in Frankfurt : „Uns ist Historisches gelungen“

Die Entscheidung der amerikanischen Profi-Footballliga NFL, in den kommenden vier Jahren zwei Spiele in Frankfurt auszutragen, wird einhellig begeistert aufgenommen. Für die Stadt schreibt sich die Geschichte des Sports in Frankfurt fort.

Noch ist nicht klar, ob Frankfurt erstmals 2023 oder doch erst 2024 Gastgeber eines regulären Saisonspiels der amerikanischen Profifootball-Liga NFL wird. Aber die Freude über die Zusage, die die NFL am Mittwochabend europäischer Zeit im fernen Los Angeles für zwei reguläre Saisonspiele auf deutschem Boden in den kommenden vier Jahren offiziell bekanntgab, ist in der Stadt zunächst einhellig.

„American Football war und ist in Frankfurt zu Hause. Deshalb freue ich mich sehr über die Entscheidung der NFL, regelmäßig zu uns nach Frankfurt zu kommen. Es zeigt, dass wir uns als Stadt viel Mühe gegeben und gemeinsam mit Eintracht Frankfurt und vielen Unterstützern ein gutes Gesamtkonzept abgeliefert haben“, sagte Stadtrat Mike Josef (SPD), der als Sportdezernent maßgeblich in die Bewerbung eingebunden war. „Es ist nicht zu wenig gesagt, wenn ich behaupte, dass uns Historisches gelungen ist, da wir die größte Football-Liga der Welt in die Football-Stadt nach Frankfurt geholt haben. Hier begann es 1945 mit dem American Football in Deutschland und diese Geschichte wird nun fortgeschrieben.“ Tatsächlich soll das erste Football-Spiel auf deutschem Boden einst auf Frankfurter Boden stattgefunden haben.

Anders als zunächst angenommen, ist die Reihenfolge für die NFL-Spiele in Deutschland nach dem Auftakt in München in diesem Herbst , das sich im Bewerbungsverfahren um die ersten Spiele in Deutschland neben Frankfurt gegen Düsseldorf durchgesetzt hatte, noch nicht fest vereinbart. Der deutsche Instagram-Account der NFL verwies in einem Beitrag zwar bereits auf ein Spiel in Frankfurt 2023, doch das ist offenkundig noch nicht gesichert. „Wir haben in einem ersten Schritt München fix gemacht und wir wissen, wir spielen zwei in München und zwei in Frankfurt. Wir haben jetzt noch nicht die Jahre danach fixiert, von daher erst mal Fokus auf 2022“, sagte der erste Deutschland-Chef der National Football League, Alexander Steinforth. „Im Laufe des Jahres und wenn das Spiel gespielt ist, werden wir natürlich eng mit München und Frankfurt sprechen und gucken, wie es am besten passt.“

Defintiv wird eine solche Partie wohl im Oktober oder November stattfinden, da die NFL in der entscheidenden Saisonphase ab Dezember Teams nicht mehr zu Auslandseinsätzen abkommandieren wird. Die Wildcard- und Playoff-Spiele im Januar, die im K.o.-System ausgetragen werden sind ohnehin außerhalb jeder Diskussion wie auch das Super Bowl, das in diesem Jahr am kommenden Sonntag in Los Angeles ausgetragen wird. Vermutlich kommen besonders die Länderspielpausen im Fußball in Frage, da es dann auch mit der Vorbereitung des Events und den nötigen Umbaumaßnahmen auf dem Spielfeld zu keiner Terminkollission mit einem Eintracht-Heimspiel kommen kann.

Nachdem am Mittwoch bereits Roland Frischkorn für den Sportkreis Frankfurt das Großereignis als „großartige Chance für den Sport von Kindern und Jugendlichen“ bezeichnet hat, stimmten auch politische Fraktionen aus der Stadtverordnetenversammlung in den Jubelchor ein.

„Die NFL-Spiele am Footballstandort Frankfurt werden auch für die Nachwuchsarbeit der Vereine in der Region einen großen Schub bringen“, ließ Natascha Kauder, sportpolitische Sprecherin der Grünenfraktion wissen. Und für die größte Oppositionspartei im Stadtparlament bezeichnete Caroline Friedrich Frankfurt als „Heimat des American Football in Europa, denn hier wurde schon 1945 gespielt und 1977 mit den ‚Löwen‘ der erste American Football Verein außerhalb der USA gegründet.“

Der Frankfurter SPD.Bundestagsabgeordnete Kaweh Mansoori sieht das Gastspiel als „eine große Bereicherung für uns als Sportstadt und internationale Metropole“. Fanfeste und Übertragungen in der ganzen Stadt würden Menschen für den Football begeistern. „Gleichzeitig werden die Frankfurter Hotels und Gaststätten profitieren. Sicherlich wird es mit den NFL-Spielen auch einen Schub für den Football in Frankfurt und in Deutschland geben. Dabei gewinnt hoffentlich auch der Amateursport und das Sportangebot in Frankfurt wird noch attraktiver“, teilte Mansoori mit.

Profiteur Eintracht Frankfurt

Ein Profiteur des Gastspiels dürfte derweil auch Eintracht Frankfurt und vor allem deren Stadion-Gesellschaft als Vermieter sein. Sie erzielt zusätzliche Einnahmen, die für die bevorstehenden geplanten Ausbaumaßnahmen genutzt werden können. „Wir freuen uns sehr, dass sich die NFL entschieden hat, Spiele in unserem Stadion auszutragen. Herzlich willkommen in Frankfurt, herzlich willkommen im Herzen von Europa“, sagte Patrick Meyer, Geschäftsführer der Eintracht Stadion. Eintracht-Vorstand Axel Hellmann, der im Falle eines vergleichbaren Auslandsgastspiels seiner Fußballer wohl in Erklärungsnöte käme gegenüber den Fans seines Klubs, zeigte sich ebenfalls erfreut. „Wir sind total begeistert und sehr stolz, dass sich die NFL entschieden hat, in den nächsten vier Jahren zwei Spiele in Frankfurt auszutragen. Hier bei uns, bei Eintracht Frankfurt, im Herzen von Europa. Wir freuen uns riesig darauf“, teilte Hellmann in einer Presseerklärung mit.

Die Ziele der NFL formulierte derweil Brett Gosper, der Europa-Chef der NFL eindeutig: „Wir freuen uns auf die Partnerschaften mit München und Frankfurt, die über die Spiele hinausgehen und uns helfen werden, ein beschleunigtes Wachstum unserer Sportart in Deutschland zu erzielen. Das starke Interesse, das wir erzeugt haben, unterstreicht, welch fantastische Möglichkeiten reguläre Saisonspiele für einen Gastgeber bieten.“