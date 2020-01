Frankfurter Bankenviertel : Ein Weltkulturenmuseum an die Wallanlagen?

Die Frankfurter Wallanlagen entwickeln sich immer mehr zu einer Kulturmeile. Nachdem in der vergangenen Woche die Kostenschätzung zu den Städtischen Bühnen veröffentlicht wurde, wird nicht nur über einen Neubau einer Spielstätte in oder an der Grünanlage diskutiert, die die Innenstadt halbkreisförmig umschließt. Wie zu hören ist, wird auch geprüft, ob das Museum der Weltkulturen einen Ableger an den Wallanlagen bekommt. Im Sockel des geplanten Bürohochhauses der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), das an der Kreuzung von Neuer Mainzer Straße und Junghofstraße entstehen soll, will die Stadt eine kulturelle Nutzung unterbringen. Dem Vernehmen nach ist der rund 900 Quadratmeter große Raum nicht mehr, wie zunächst, für das English Theatre, sondern für das Weltkulturenmuseum vorgesehen, das bisher in zwei Villen am Museumsufer untergebracht ist und dort unter Platzmangel leidet.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Schon im Taunusturm, der einige hundert Meter entfernt an den Wallanlagen errichtet wurde, ist mit dem „MMK3“ eine Filiale eines städtischen Museums eingezogen, in diesem Fall des Museums für Moderne Kunst. Nach diesem Vorbild könnte auch im Sockel des Helaba-Turms eine museale Nutzung entstehen. Dass es sich um das ethnologische Museum handelt, will das Kulturdezernat nicht bestätigen. „Wir streben eine kulturelle Nutzung an und sind in guten Gesprächen mit den Bauherren“, sagt die Sprecherin von Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).