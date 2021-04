Aktualisiert am

Wolfszentrum in Hessen : „Lernen, mit dem Wolf zu leben“

Mit einem Wolfszentrum und einem neuen Plan will Hessen ein möglichst konfliktfreies Leben mit dem in Deutschland einst ausgerotteten Tier ermöglichen. Vor allem geht es darum, Weidetiere besser zu schützen.

Sorgt für Diskussionen: Wölfe in Hessen Bild: dpa

Fünf Wölfe sind mittlerweile in Hessen sesshaft geworden und auch im Taunus hat sich schon eine Wölfin angesiedelt. Die Rückkehr des unter strengem Artenschutz stehenden Raubtieres sorgt indes nicht nur für Freude, sondern verursacht auch Konflikte. Seit Freitag gibt es in Hessen mit dem Wolfszentrum beim Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Isegrimm. Umweltministerin Priska Hinz (Die Grünen) stellte gemeinsam mit Landesamts-Präsident Thomas Schmid das Zentrum und den neuen Wolfsmanagementplan vor, der ein möglichst konfliktfreies Zusammenleben mit dem einst in Deutschland ausgerotteten Tier ermöglichen soll.

„Der Wolf ist nach Hessen zurückgekehrt. Wir müssen überall und jederzeit mit Wölfen rechnen“, sagte die Umweltministerin und stellte klar: „Wir müssen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben.“ Damit dies gelinge, sei der hessische Wolfsmanagementplan entwickelt worden. Hinz machte allerdings auch klar, dass die Koexistenz von Mensch und Wolf nicht ganz ohne Konflikte ablaufen werde.