Neuartiger PCR-Test : Variantenbestimmung in anderthalb Stunden

Der Virologe Christian Drosten bereitete die Allgemeinheit schon im März 2020 auf das vor, was inzwischen längst jeder als eine der lästigsten Pandemieweisheiten abgespeichert hat: „Viren mutieren immer“ hieß die achte Folge seines Podcasts „Coronavirus-Update“, der es inzwischen auf 108 Folgen bringt. Als die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland noch bei 0,8 lag und Deutschland sich für die erste Welle wappnete, dachte Drosten schon einen Schritt weiter – an das, was noch kommen würde.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Gleiches kann man auch von Björn Rotter und seinen Kollegen behaupten. „Wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt von Anfang an“, sagt der wissenschaftliche Leiter von GenXPro. Das 2005 in Frankfurt gegründete Biotechunternehmen ist mit seinen 20 Mitarbeitern auf die Sequenzierung, besonders RNA-Analysen, spezialisiert und hat einen PCR-Test entwickelt, der nach eigenen Angaben unterschiedliche Coronavirus-Varianten voneinander unterscheiden kann. Wichtig ist das, um zu bestimmen, welche Variante aktuell vorherrscht. Das Ergebnis soll nach rund eineinhalb Stunden vorliegen.

Bisher war dafür immer ein aufwendigeres Verfahren nötig gewesen, in dem die positiven Proben erst noch einmal untersucht werden mussten. Ein herkömmlicher PCR-Test stelle bisher zunächst einmal nur fest, ob eine Probe positiv oder negativ sei, erklärt Rotter. Die weitere Bestimmung sei kostspielig und verbrauche Kapazitäten, die an anderer Stelle fehlen könnten.

Kein zweiter Nachweis nötig

Was er und seine Kollegen anders machen? Rotter erklärt das für Laien so: Mit einem PCR-Testgerät ließen sich in aller Regel vier unterschiedliche Nachweise erbringen. Der erste sei ein universeller Nachweis, bei dem eine Stelle im Genom betrachtet werde, die in allen Varianten vorkomme. Mit diesem Nachweis werde untersucht, ob Coronaviren in relevanter Menge in der Probe vorhanden sind. Er entscheide also über ein positives oder negatives Testergebnis. Mittels des zweiten Nachweises werde kontrolliert, ob es sich um eine korrekt entnommene Probe handele. Mit dem dritten teste man die Probe auf eine bestimmte Variante – zum Beispiel Delta, indem sie auf einen Genabschnitt, der charakteristisch für diese Variante ist, überprüft werde. Und mit dem vierten geschehe selbiges nur mit Blick auf eine weitere Variante, zum Beispiel Omikron.

Die Standardgeräte in der „etwas besser ausgestatteten Diagnostik haben vier Kanäle“ zur Verfügung, erklärt Rotter. Doch diese würden in der Regel nicht genutzt, um die Probe auf Varianten zu testen. Warum ist auf die Idee, die „GenXPro“ hatte, niemand früher gekommen? Rotter lacht, wenn man ihm diese Frage stellt. Weil er sich das auch nicht erklären kann. „Es ist mir ein Rätsel“, sagt er. Vielleicht hänge das mit gewohnten Abläufen zusammen, die Variantenbestimmung zweistufig durchzuführen. Oder damit, dass ein solcher Test bisher fehlte, mutmaßt Rotter. Sicher weiß er es nicht.

Neue Subvariante von Omikron

Unterscheiden konnte der Test bisher auf diese Weise immer zwei Varianten voneinander: Zum Beispiel die Omikron- von der Delta-Variante. Auch für die neue Subvariante von Omikron, BA.2, die in Ländern wie Dänemark schon weiter verbreitet ist, hat das Unternehmen bereits einen Test entwickelt, der diese Variante von der Omikron-Variante unterscheiden kann. Und seit kurzem gebe es auch eine Lösung zur Unterscheidung zwischen Delta, BA.1 und BA.2. „Hierbei sind bei Delta dann alle vier Kanäle positiv“, sagt Rotter. Die Validierung erfolge in den kommenden Tagen. Wenn weitere Varianten entstehen, könne der Test jederzeit angepasst werden.

Mehr zum Thema 1/

Die Kits, mit denen der eigentliche Test dann am PCR-Gerät vorgenommen werden kann, verkauft „GenXPro“ in Deutschland, aber auch im Ausland. Momentan komme das Unternehmen mit der Produktion trotz der gestiegenen Nachfrage noch hinterher. „Es ist noch nicht so, dass wir überrannt wurden“, sagt Rotter. Auch weil die Wissenschaftler nach eigenen Angaben bei den offiziellen Behörden bisher noch nicht gehört wurden. Das Unternehmen habe Kontakt zum RKI und zu Gesundheitsämtern aufgenommen: „Es ist aber schwierig, da etwas zu bewegen und Aufmerksamkeit zu erwecken“, sagt Rotter. Er hat bislang keine Rückmeldung erhalten: „Wahrscheinlich ist das einfach untergegangen, weil wir so ein kleines Unternehmen sind.“