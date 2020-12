Neuer Höchststand : 81 weitere Corona-Tote in Hessen

Das Robert-Koch-Institut weist 3224 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Hessen aus. Der Odenwaldkreis verzeichnet weiterhin eine hohe Inzidenz. Das Virus grassiert vor allem in ländlichen Regionen des Bundeslandes.

Hessen erreicht einen traurigen zweifachen Höchststand: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration weist 3224 neue bestätigte Corona-Fälle aus. 81 weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Damit stieg landesweit die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 2085, wie aus den Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht.

13 der 21 hessischen Landkreise und die Stadt Offenbach liegen nach 200 oder mehr Infektionsfällen binnen sieben Tagen auf der schwarzen Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzept des Sozialministeriums.

Die meisten neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner weist der Odenwaldkreis mit einer Inzidenz, also die Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, von 340,2 auf. Es folgen der Main-Kinzig-Kreis mit 304,8, der Vogelsbergkreis mit 291 und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einer Inzidenz von 265. Das Coronavirus grassiert weiter vor allem in ländlichen Regionen.

Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den RKI-Zahlen abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das etwa für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.