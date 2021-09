Hospitalisierungsinzidenz : Ein neuer Corona-Richtwert sinkt in Hessen

Von diesem Freitag an müssen sich die Menschen in Hessen an neue Richwerte für die Corona-Politik des Landes gewöhnen. Bisher galt die Inzidenz als Kennziffer, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten positiven PCR-Tests unter 100.000 Einwohnern. Nun wird sie aber von der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz und der Belegung der Intensivbetten abgelöst. Zudem geht in die Betrachtung ein, wie viele Patienten in Klinikbetten insgesamt liegen, wie viele Menschen gegen Covid-19 geimpft sind und wie hoch die Inzidenz ist. Aus dem Corona-Bulletin des Landes für Freitag geht hervor: Die Hospitalisierungsinzidenz liegt wie die Inzidenz tiefer als zuvor. Allerdings weist die Kurve der mit Corona-Kranken belegten Normal- und Intensivbetten klar nach oben.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung.



„Die Hospitalisierungsinzidenz beschreibt, wie viele Personen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus landesweit neu aufgenommen wurden“, erläutert das Sozialministerium. Aus der Datenlage folgt, wann die erste Stufe des neuen zweistufigen Konzepts greift. Liegt die Hospitalisierungsinzidenz über acht oder müssen mehr als 200 Covid-Patienten intensiv betreut werden, „werden weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie notwendig“, heißt es in Wiesbaden. In Frage kommen demnach, für einen Testnachweis einen PCR-Test zu verlangen, und die 3G-Regel (Geimpfte, Genesene und Getestete) auszuweiten. Klare Vorgaben stehen aber noch aus. Stufe zwei tritt bei einem Hospitalisierungswert über 15 oder mehr als 400 Intensivpatienten in Kraft.

62 Prozent der Hessen durchgeimpft

Die durch das Robert Koch-Institut ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz liegt laut Sozialministerium derzeit bei 2,24 nach 2,51 vor einer Woche. Mitte August betrug der Wert weniger als 1,5. In hessischen Covid-Intensivbetten werden 157 betreut, darunter zehn Verdachtsfälle. Hinzu kommen 388 auf Normalstationen, wobei gut 70 Verdachtsfälle eingerechnet sind, wie es weiter heißt.

Besonders deutlich wird der Anstieg der Krankenzahlen im Vier-Wochen-Vergleich: Vor einem Monat hatte das Ministerium noch 149 Patienten auf Normalstationen, 66 auf Intensivstationen und 50 Beatmete gemeldet. Mithin liegen nun mehr als doppelt so viele Kranke auf Normalstationen als vor vier Wochen. Die Zahl der Beatmeten hat sich fast verdreifacht.

Vier von fünf Corona-Kranken auf Intensivstationen seien ungeimpft. „Bei den 17 Prozent der Geimpften handelt es sich überwiegend um hochbetagte Personen mit weiteren Vorerkrankungen“, so das Ministerium. 62 Prozent aller Menschen in Hessen gelten nach seinen Angaben als durchgeimpft. Werden die Kinder und Jugendlichen unter zwölf Jahren herausgerechnet, sind es knapp 70 Prozent.

Die Inzidenz ist von 90,9 am Vortag auf knapp 87 gesunken. 924 neue Fälle hat das RKI verzeichnet nach knapp 1300 vor einer Woche. Vier Tote im Zusammenhang mit Covid-19 kommen hinzu. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich offiziell fast 325.000 Hessinnen und Hessen mit einer Variante des Coronavirus angesteckt, 7687 Todesfälle gilt es zu betrauern.