Daniel Muth wird Polizeichef in Offenbach, Torsten Krückemeier rückt in Gießen auf. Der eine ist ein versierter Kriminalfachmann, der andere hat die App „Hessen-Warn“ mitentwickelt. Vor allem aber stehen sie für eine neue Generation.

Das Polizeipräsidium in Offenbach Bild: dpa

Die Polizeipräsidien Südosthessen und Mittelhessen bekommen demnächst eine neue Spitze. Nach Informationen der F.A.Z. wird der derzeitige Vizepräsident des hessischen Landeskriminalamtes, Daniel Muth, künftig die Polizeibehörde mit Sitz in Offenbach leiten. In Gießen wird die Hausspitze mit Torsten Krückemeier besetzt. Damit folgt das Innenministerium ihrem angekündigten Kurs, die Polizeiführung in Hessen insgesamt erheblich zu verjüngen.

Die beiden bisherigen Polizeipräsidenten Eberhard Möller und Bernd Paul gehen demnächst in Ruhestand. Sowohl Muth als auch Krückemeier gehören mit 49 beziehungsweise 43 Jahren mit zu den jüngsten ranghohen Polizeibeamten. Die beiden Personalien müssen nun noch im Kabinett beschlossen werden.

Die Werte einer modernen Polizei

Innenminister Peter Beuth (CDU) bezeichnete Daniel Muth als „hochkompetenten Kriminalisten mit herausragenden Führungsqualitäten“. Wie kaum ein anderer lebe und verkörpere er „die Werte einer modernen Polizei“. Mit seinem kriminalpolizeilichen Wissen und seinen Fähigkeiten habe er maßgeblich zu Ermittlungserfolgen wie der Festnahme des Mörders von Walter Lübcke beigetragen.

Beuth lobte Torsten Krückemeier als „hervorragenden Polizisten“, der sein Fachwissen und seine Führungsqualitäten auf zahlreichen Stationen in der hessischen Polizei und im Innenministerium unter Beweis gestellt habe. So habe er sich unter anderem „aus verschiedenen Perspektiven mit der Sicherheit der Hessinnen und Hessen beschäftigt“ und habe maßgeblich an der Entwicklung der Warn- und Informationsapp „Hessen-Warn“ des Landes Hessen mitgewirkt. Zudem habe er die Fachaufsicht über das Landesamt für Verfassungsschutz inne gehabt und während der Corona-Pandemie im Krisenstab mitgewirkt.