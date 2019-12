Hackerangriff : Tausende Gießener Studenten und Beschäftigte müssen Passwörter abholen – persönlich

F.A.Z.-Hauptwache : Diesel-Urteil, Awo-Skandal, Hirn-OP

Wie verhält sich ein Patient, der bei seiner Hirn-OP wach bleiben muss? Was tut sich nach dem Frühjahr 2021 in Sachen Diesel-Fahrverboten in Frankfurt? Und wie geht es mit der Awo in Frankfurt und Wiesbaden weiter? Die F.A.Z.-Hauptwache gibt Antworten.